David Valldeperas se pronuncia sobre la cancelación de 'Sálvame': "Era un golpe de estado"

Hace unos meses la parrilla de Telecinco hizo un cambio radical El que fue director del programa ha explicado cómo se enteró

Con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación hizo un cambio radical en la parrilla televisiva de Telecinco para superar la crisis de audiencia. Aun así, todavía no han salido del bache, y es que varias de sus apuestas han fracasado.

El pasado mes de junio, tras catorce años en emisión, 'Sálvame' desapareció para siempre el pasado 23 de junio, algo que sorprendió a toda la audiencia, incluso a David Valldeperas: "Me entero como el resto de España, por la prensa. Al salir, la redacción me envía la noticia. Pensé que era otra ‘fake news’, pero te paras a pensar y había tantos detalles. Al leer el texto, lo que hice fue enviar un mensaje a los productores ejecutivos".

El que fue director del formato ha concedido una entrevista al videopodcast 'Querido Hater', en la que se ha sincerado sobre el adiós de 'Sálvame'. El periodista ha asegurado que, tras enterarse en plena emisión, tuvieron una reunión en la que le argumentaron la cancelación: "Hay un cambio de línea editorial y no encaja vuestro modelo. Es la explicación que a mí me llega".

Valldeperas ha declarado que la forma en la que ocurrió fue "una falta de respeto al programa entero. Cuando decides dar un giro, se reúne a la gente que se tiene que reunir y se le cuenta el futuro que tú esperas. Yo creo que no nos lo merecíamos. Me sentó fatal, me cagué en todo".

David ha afirmado que "era un golpe de estado y lo ejecutaron". La nueva presidencia llegó con "una idea de tele que no corresponde a la que se había llegado hasta el momento". El catalán ha comentado que no le parece justo que haya entrado la política: "Salvo en algunas ocasiones en la pandemia y en la postpandemia, era un programa de entretenimiento donde la política no entraba. Esa razón no es suficiente para acabar con un programa a nivel político".