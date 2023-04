Cancelan el programa First Dates por este motivo: Los fans, indignados

La audiencia más fiel iba a ver el programa, cuando se han dado cuenta de que no este jueves no se emite El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Pese a que el programa se emite de lunes a viernes, 'Cuatro' ha decidido no emitirlo este jueves. En su lugar, los espectadores podrán ver el partido de la UEFA Europa League en el que se enfrentan Sporting Portugal y Juventus.

La audiencia más fiel no está nada de acuerdo con la decisión y ha estallado en Twitter. Comentan que no entienden que cancelen el programa para emitir un partido "entre dos equipuchos que no interesan a nadie".

Hay que ser hijo de puta para quitar First Dates y poner el puto futbol de mierda entre dos equipuchos que no interesan a nadie — Junan (@SrJunan) April 20, 2023

*Yo tan feliz yendo al salón a ver First Dates*



Mediaset: furbo — Martí (@pxblomarti) April 20, 2023

#Firstdates20a Poner fútbol... es que lo hacen de vez en cuando... da igual... no lo entiendo, porque, tanto aniversario y tanta matraca, tanto querernos a nuestros fieles seguidores del programa y nos ponen esta mierda... pues no... @firstdates_tv pic.twitter.com/WV019IK8gN — Pomodoradora de Łempicki, con fuerza... (@SangreCon) April 20, 2023

Pese a este cambio, el próximo viernes volverá a emitirse como siempre. Los espectadores podrán disfrutar de 'First Dates' a partir de las 21:10 horas en 'Cuatro'.