Análisis Huawei Matebook 16s: Ultra en todos los sentidos

Hoy es turno de portátiles, concretamente del nuevo Huawei Matebook 16s, un terminal que nos ha encantado y que os explicaremos largo y tendido para qué tipo de personas va dirigido. Estamos ante un terminal tope de gama, con grandes acabados y calidades que está orientado para una amplia variedad de usuarios, pero que sobre todo brilla en el campo de la productividad gracias a su endiablada velocidad.

No se trata de una review específica, sino que es más bien una reseña de uso durante casi un mes del producto. Aquí no encontrarás benchmarks pero sí las sensaciones de alguien que lo ha usado como si fuera su propio portátil.

FICHA TÉCNICA

Procesador : Intel Core de 12ª generación i7-12700H con una GPU integrada Intel Iris XE.

: Intel Core de 12ª generación i7-12700H con una GPU integrada Intel Iris XE. Memoria RAM : 16 GB LPDDR5

: 16 GB LPDDR5 Almacenamiento : 1TB NVMe SSD

: 1TB NVMe SSD Pantalla : 16" IPS 2.520 x 1.680 (2,5K) con funciones táctiles

: 16" IPS 2.520 x 1.680 (2,5K) con funciones táctiles Conectividad : 1 x USB-C Thunderbolt 4 | 1 x USB-C 3.1 | 2 x USB-A 3.0 (3.2 gen1) | 1 × HDMI | 1 x conector auriculares minijack 3,5 mm.

: 1 x USB-C Thunderbolt 4 | 1 x USB-C 3.1 | 2 x USB-A 3.0 (3.2 gen1) | 1 × HDMI | 1 x conector auriculares minijack 3,5 mm. Batería : 84 Whr, Cargador USB-C de 90W

: 84 Whr, Cargador USB-C de 90W Peso 1.99 kg

1.99 kg Otros : Webcam FHD, teclado retroiluminado LED, lector de huellas, Windows 11.

: Webcam FHD, teclado retroiluminado LED, lector de huellas, Windows 11. Precio: 1.499 euros.

UN DISEÑO INCREÍBLE

Lo primero que salta a los ojos del nuevo Huawei Matebook 16s es su construcción en metal, unos acabados excelentes que nos permiten considerar que este portátil es un auténtico terminal premium. Los tonos azulados y grisáceos son realmente bonitos y permiten diferenciar este portátil sobre otros que tienen un aspecto mucho más genérico. En el lateral izquierdo tenemos dos USB-C, uno de ellos Thunderbolt 4.0 y otro USB 3.1 (3.2 gen2) que sirve para que carguemos el portátil. Este lateral tiene un HDMI y un minijack. En el otro están colocados dos USB-A 3.0. Con estas características, está claro que iremos bien cubiertos de salidas para nuestro ordenador y que en un uso normal no necesitaremos ningún hub para darle uso.

El panel es de 16 pulgadas exactas y tiene un formato 3:2, perfecto para productividad. Si trabajas con textos, es la mejor pantalla con la que podrías trabajar ya que el área se muestra de una manera más vertical. Ahora bien, la pantalla tiene tan buena calidad que también sirve para trabajos multimedia (ver películas, jugar a juegos no muy exigentes, etc).

El panel es de tipo IPS, por lo que los colores son más vivos que los VA. Ocupa cerca del 90% del cuerpo y cuenta con una resolución de 2.520x1680 píxeles, aunque el acabado de la pantalla no es mate si es cierto que se puede usar en todas las condiciones. Paralelamente se echa en falta un refresco mayor, ya que es solo de 60Hz. La pantalla cuenta con 300 nits de brillo máximo, yo lo he usado fuera de casa y se ve perfectamente.

En cuanto al color, subre un 93,3% del espacio sRGB, un 71,7% del DCI-P3 y un 68,2% de Adobe RGB. Valores que demuestran que la pantalla cumple con lo esperado y que ciertamente muestra unos colores muy realistas.

RENDIMIENTO A TODO TREN

He utilizado el ordenador fundamentalmente para trabajar. En ese ámbito se mueve perfectamente bien, ya que su SSD es realmente rápido. De hecho en muchas ocasiones es encender el ordenador y ya prácticamente se ha encendido sin nada más. Por otro lado, su procesador Intel de 12ª generación es realmente potente, aunque se echa en falta una configuración con AMD (procesadores móviles que han ganado la batalla por la autonomía en esta generación). Aun así, la potencia de Intel es desbordante y con su gráfica integrada XE Iris puedes jugar a prácticamente cualquier juego que no exija mucho. Yo lo he usado para jugar a Fortnite, WoW, Hearts of Iron 4 y lo cierto es que ha funcionado siempre con una solidez bastante clara.

El procesador permite edición de audio y vídeo a unos niveles normales e intermedios siempre y que no seamos muy exigentes. No obstante, lo rápido de su disco duro y la potencia bruta del procesador hace que pueda con solvencia con tareas bastante elevadas.

BATERÍA PARA TODA LA JORNADA DE TRABAJO

Antes de nada, si lo que buscas es autonomía para mientras juegas, no es tu terminal. Ni este ni ninguno. Ya que para jugar prácticamente tendrás que jugar enchufado en cualquier portátil. No obstante, si lo usas para productividad exclusivamente, te durará en general toda una jornada de trabajo. Así, contamos con unas 8 horas de autonomía, algo menos si tenemos el brillo al máximo y el procesador a máximo rendimiento. Algo que no suele ser muy común en según que entornos.

CONCLUSIONES

El Huawei Matebook 16s es posiblemente uno de los portátiles más interesantes que han pasado por mis manos. Es bastante útil a la hora de trabajar gracias a una pantalla increíblemente buena, un SSD tan rápido que nos permite ejecutar programas al instante, y sobre todo un precio tan ajustado que permite realmente tener un portátil de gama alta de una manera accesible.

