El CEO de la Superliga contesta a Tebas

Bernd Reichart, CEO de la Superliga, ha enviado un mensaje a Javier Tebas Este viernes ha hablado en el Nueva Economía Forum

Tras conocerse la opinión del abogado general de la Unión Europea asignado al caso, donde afirmaba que no ve abuso en el veto de la FIFA y UEFA a los participantes de la Superliga, Javier Tebas lanzó un mensaje atacando, nuevamente, a la competición: "Se traspasa, razón @A22Sports", en alusión a la empresa que promueve el proyecto.

Pues bien, este viernes, en el Nueva Economía Forum ha hablado Bernd Reichart, CEO de la Superliga, para contestar, entre muchas otras cosas, al presidente de LaLiga: "Cada vez que habla el presidente de LaLiga sabemos más de nuestro proyecto".

Seguidamente ha afirmado que: "Habla incluso de un formato cuando no es así. Sigue hablando de proyecto cerrado cuando no es así. El abogado general habla abiertamente de que es legal jugar, crear y participar en otras competiciones. Nadie habla de no jugar las Ligas nacionales".

Para cerrar el tema, ante la atenta mirada de Joan Laporta y Florentino Pérez, presentes en el Forum, no se ha cortado en decir que "No entiendo al presidente de LaLiga".