Rakitic: "Nosotros habríamos quemado el estadio..."

La derrota del Sevilla frente al Manchester City en los penaltis dolió especialmente por cómo sucedió el duelo. Y uno de las voces autorizadas del vestuario, el capitán Ivan Rakitic, no pudo ejemplificar mejor cuánto deseaban la Supercopa. “Ellos lo celebran con normalidad y nosotros habríamos quemado el estadio”, dijo en ‘Movistar+’.

“Peleamos, sabíamos que iba a ser muy difícil. Hicimos muchas cosas muy bien. Este equipo ha ganado todo lo que ha ganado por algo y es una pena que no podamos llevar la copa a casa. Pero hay que felicitar al City y que los sevillistas sepan que vamos a seguir trabajando para ganar más títulos”.

También abatido se mostró Joan Jordán: “Es una pena, el esfuerzo que ha hecho el equipo ha sido increíble y ante el mejor equipo del mundo hemos tenido ocasiones. Nos lo merecíamos.

Rakitic marcó su lanzamiento de penalti | EFE

Más felicidad rebosaba el capitán del City, Kyle Walker. “Los buenos equipos capitalizan los errores de los rivales. Aprovechamos nuestra suerte y llegamos allí. Todo el mundo sabe que no me gusta tirar penaltis. Pep me puso el quinto porque quería mostrar liderazgo. Por suerte entró y ganamos”, dijo a ‘TNT Sports’.

Por su parte, el goleador Cole Palmer apuntó que “perder en los penaltis (como en la Community Shield) nunca es agradable. Venir aquí y ganar la Supercopa es maravilloso. ¿Si estoy en mi mejor momento? Todavía no. Es pronto en la temporada. Solo tenemos que comenzar desde aquí".