Sigue el ritmo con UPA Next

Estas navidades nos han traído un regalo muy especial, la secuela de la mítica serie “Un paso adelante”, ¡UPA Next! Y es que, tras 20 años, sus fans pedíamos a gritos que volviera la serie que fue historia de la televisión. ¿Quién no ha llorado con Lola o se enamoró del tito Rober? Y por fin, ya la tenemos aquí y hemos podido ver el primero de 8 capítulos. El resto, estarán disponibles en ATRESplayer Premium en 2023. ¡Qué bien!

La historia nos lleva al día de hoy, cuando Rober regresa a la famosa academia de Carmen Arranz para montar un gran musical con antiguos y nuevos éxitos de UPA. Junto a Sílvia y Lola pondrá en marcha las pruebas de acceso para la escuela, donde participarán una nueva cantera de alumnos, bailarines, cantantes y compositores.

Pero entre tantas clases, bailes y amores, ¿cómo lo deben hacer para no perder el ritmo? Saber cuidarse es la clave. Y no solo basta con hacer deporte, una alimentación equilibrada es fundamental, aunque, a veces, por culpa del ajetreo del día a día, es difícil mantenerla. Y esto no solo pasa en las series, también en la vida real.

Una secuela llena de talento

En esta secuela podremos volver a ver a Beatriz Luengo, Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz, protagonistas de “Un paso adelante”, esta vez como profesores junto con Lucas Velasco y Marta Guerras. También disfrutaremos de grandes y jóvenes talentos como Quique González, Mónica Mara, Marc Betriu, Claudia Lachispa, Almudena Salort, Marc Soler, Karina Soro, Alex Medina y Nuno Gallego. Pero la guinda del pastel es la participación episódica de Lola Herrera que volverá a interpretar a la mítica Carmen Arranz.