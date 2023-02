Més que un equip

Se quieren, se admiran y se suman mutuamente Juntos han superado adversidades personales y físicas y juntos afrontan nuevos retos

Tres sonrisas. Tres amigos. Tres deportistas. Tres personas unidas que volverán a reunirse en pos de un reto. Àlex, Maria Carme y Valentí. El primero, un ejemplo de vida. Un atleta con un 76% de discapacidad física al que pocas cosas le asustan. Probablemente, ninguna. Ella es la pareja, la compañera de vida y la voz de Roca.

Sanjuán es el Jabalí, el ‘flipado de la ultradistancia’, como él mismo se define y el que correrá junto a Àlex este domingo en la Mitja Marató de Barcelona como integrante del equipo YOPRO. Esta carrera será el primer paso antes de afrontar el reto mayor: los 42.195 metros de la Maratón de Barcelona el próximo 19 de marzo. “Correrla va a ser el mayor reto al que me enfrente y para ello me estoy preparando a tope. Creo en mí y en mi equipo”, asegura el atleta mientras Valentí sonríe.

“Vas a tener que comprarte unos pantalones nuevos para que te quepan estos huevos tan grandes que tienes”, suelta sin filtros su compañero de aventuras. Para el Jabalí, “Àlex es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. La gente piensa que soy yo el que le animo y es todo lo contrario. Hoy, por ejemplo, no tenía un buen día. Pero es verle con esa motivación, ese buen rollo y esas ganas de todo que me activo enseguida el ‘modo carrera’ y ya me siento a tope. Y eso lo consigue él”.

Roca le escucha y le abraza con la mirada. Me cuenta que ayer “di una conferencia en un colegio y un niño de once años vino a decirme: ‘Me has cambiado la vida’. Me saltaron las lágrimas y a él, también. Había conectado con la realidad, se había emocionado y empatizaba conmigo. Ese es mi objetivo en las charlas o en las pruebas deportivas en las que participo. La sociedad está cambiando y yo intento mostrar que la felicidad es hacer lo que quieras”.

Su discapacidad no es un límite. Cierto es que “la gente me mira con incredulidad pero enseguida se da cuenta que estoy feliz y se contagian”. Como Valentí, para el que “acompañarle es muy guay. Ahí estaré por si tiene un bajón o pasa algún mal momento mental”. Son un equipo. Más que un equipo. Como ese Barça que también les une “porque somos culés hasta la médula”.

Àlex Roca es embajador del FC Barcelona y Valentí Sanjuán ‘stremea’ a diario hablando de la actualidad blaugrana. Para el atleta, “el fútbol era una vía de escape. Cuando era niño tenía pocas cosas que me hicieran feliz. Veía un partido y celebraba los goles de Ronaldinho haciendo el avión”. El domingo volará de nuevo. Sus alas son su motivación.

