Un derbi fuera de casa

En 1948, el mapa político chipriota ya era un rompecabezas muy influido por la política griega El fútbol chipriota es el único de Europa que se caracteriza por un partidismo tan intenso. El cisma se creó en 1948

En 1948, el mapa político chipriota ya era un rompecabezas muy influido por la política griega. Y en aquel momento, en Grecia, comunistas y conservadores se enfrentaban en una guerra civil que a su vez dividía a la mayoría helena de Chipre. En ese ambiente, aquel año, un club llamado Nea Salamis se fundaba en la ciudad de Famagusta para dar cobijo a deportistas de izquierdas vetados por el resto de clubes. Entre ellos, miembros del vecino Anorthosis que se habían negado a firmar una declaración nacionalista. “El fútbol chipriota es el único de Europa que se caracteriza por un partidismo tan intenso.

El cisma se creó en 1948 y, desde entonces, casi todos los equipos son cercanos a la derecha o a la izquierda”, explica el periodista griego Fotis Galousis. Al Nea Salamis hasta se le impidió jugar en el estadio que ocupaba el Anorthosis. Desde sus inicios, la entidad que debe su nombre de la antigua Salamina iba a significarse con un ideario progresista, hasta convertirse, junto al Omonia, en el gran club de la izquierda en el país. El Anorthosis, uno de los más laureados de Chipre con 13 ligas y once copas, se significaría con la derecha, una tendencia que comparte con el Apollon o el Apoel. La ruptura estaba servida. “Seis clubes de tendencia izquierdista fundaron una nueva federación que durante cinco años organizó su propia competición. En 1953, los dos organismos se unieron y, desde entonces, los enfrentamientos adquirieron ramificaciones políticas”, añade Galousis. Fue entonces cuando los dos equipos de Famagusta se cruzaron por primera vez, con 5.000 hinchas hermanados en las gradas. Lo simbólico ya pesaba más que lo deportivo.El exilio

En julio de 1974, el ejército turco invadió el norte de Chipre, en respuesta al golpe de Estado instigado por la junta militar que mandaba en Grecia. Saltaba por los aires el frágil equilibrio surgido de la independencia del dominio británico, pactada en 1960 tras el impulso del movimiento grecochipriota que entre 1955 y 1959 pidió la unión con Grecia. Un mes después, con la dictadura derrocada y con la República Helena caminando a la democracia, una segunda fase de la invasión turca acabó con las conversaciones de paz e instauró el dominio de Ankara sobre el 36% de la isla. 150.000 personas se vieron forzosamente desplazadas. También en Famagusta. El Anorthosis y el Nea Salamis iban a tener que buscar cobijo en el resto del territorio. Lo encontraron en Lárnaca, su sede actual, pero no olvidaron su identidad original. En el Nea Salamis recuerdan que “cada año se organiza un gran evento centrado en Famagusta, y el club participa en acciones con el objetivo de regresar a los hogares ancestrales”. Cada final de partido, independientemente del resultado, público y jugadores cantan juntos una canción que los devuelve a casa. “De generación en generación se cultiva la conciencia de Famagusta. Los clubes ayudan significativamente a preservar la identidad de la ciudad, incluso entre jóvenes que no la conocieron”, cuenta el responsable de prensa del Anorthosis, Dimitris Christoforou. Jugadores, aficionados, directivos... Todos se dispersaron en 1974. Meses después, los miembros del Nea Salamis decidieron darle una segunda vida al club. El Anorthosis tomaría una decisión parecida, y pronto demostró que seguía manteniendo su gen ganador. En 1975 alzó la primera copa desde su marcha, un título que fue una declaración de principios: estaban exiliados, no derrotados. Sin estadio, sin oficinas, sin equipaciones, se mantuvieron en vida gracias a la perseverancia propia del exiliado. “Hasta 1986, cuando el Antonis Papadopoulos abrió sus puertas, el Anorthosis fue un vagabundo. Entrenaba en la playa, sin unos mínimos básicos”, indica Christoforou. “Es el día más trágico en nuestra historia y sigue siendo una herida abierta”, añaden desde el Nea Salamis. El destino compartido ha rebajado la acritud del derbi. “Las relaciones después de 1974 son amistosas. Nos une el deseo de volver a Famagusta”, apunta Christoforou, aunque en el Nea Salamis aclaran que no todo es ideal, y que la rivalidad es “grande”.En 1992, dos años después de ganar su única copa, el Nea Salamis inauguró también un feudo propio en Lárnaca. Es el Estadio Ammochostos, nombre griego de Famagusta; el anhelo inagotable que ha cristalizado en un deseo de reconciliación. En 2004, por ejemplo, organizaron un partido ante el Yenicami turcochirpiota, y han sido los primeros en firmar a jugadores de la comunidad turca.Nea Salamis-AnorthosisFamagusta35°07’00’’N 33°57’00’’E

