Tips para comprar durante el Black Friday y que te salga rentable.

De cara a las compras de este viernes negro, es importante diseñar una estrategia para ahorrar dinero y adquirir solamente los artículos que de verdad sean rentables y necesarios

Se aproxima una jornada en la que multitud de empresas nos bombardearán con infinidad de descuentos, ofertas y promociones. Tal vorágine de estímulos y llamadas a la compra hace muchas veces que los clientes consumamos de manera desproporcionada y acabemos comprando artículos que ni siquiera necesitábamos o que no nos habíamos ni planteado comprar.

Por ello, de cara al Black Friday, que se celebra este viernes, es importante tener diseñada una estrategia con anterioridad para ahorrar dinero y adquirir solamente las cosas que de verdad sean rentables. Y es que, ante tal cantidad de información y publicidad, en muchas ocasiones resulta complicado mantener la cabeza fría y no derrochar nuestro dinero.

Para evitar caer en la trampa del consumismo y sacar partido a las mejores ofertas, a continuación, presentamos alguno consejos esenciales para maximizar los beneficios durante esta temporada de compras.

Investiga de antemano

Antes de acudir a la tienda a comprar es recomendable investigar los productos que pretendes comprar. Compara precios en diferentes tiendas, revisa reseñas de productos y asegúrate de conocer su precio original. Esto te permitirá evaluar verdaderamente la magnitud de los descuentos durante el Black Friday. Algunas entidades, como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) monitoriza los precios de los productos más vendidos en las principales tiendas online desde al menos un mes antes del viernes negro.

#Consumo Un 77% de los españoles comprará en #BlackFriday y el gasto medio será de 208 euros. ¿Merece la pena?

➡Te ayudamos a acertar: monitorizamos los precios de más de 2.500 productos y ponemos a tu disposición un asesor de precio ➡️ https://t.co/X4w2yvzWaw pic.twitter.com/uzWPwXRtne — OCU (@consumidores) 22 de noviembre de 2021

Fija un presupuesto

El entusiasmo de las rebajas puede nublar tu juicio financiero en el momento de introducir las cosas en nuestro carro. Por ello, es recomendable establecer un presupuesto claro ante de iniciar la compra. Decide cuánto estás dispuesto a gastar en total y en cada artículo específico. Esto te ayudará a evitar compras impulsivas y a mantener el control sobre tus finanzas. Según la OCU, este 2023 los clientes gastarán unos 237 euros de media.

Si no establecemos una cantidad de dinero que estamos dispuestos a gastarnos, muchas veces, sin darnos apenas cuenta, gastamos mucho más de lo que pensábamos en un principio y nuestro bolsillo se verá afectado.

Compara ofertas en diferentes tiendas

No suele ser adecuado limitar la compra a una única tienda. Compara las ofertas en diferentes lugares para asegurarte de obtener el mejor trato posible. Algunas tiendas ofrecen descuentos adicionales o regalos con la compra, así que estar pendiente de estas promociones puede aumentar aún más tus ahorros.

Suscríbete a boletines y alertas

Muchas tiendas envían ofertas exclusivas a sus suscriptores. Regístrate para recibir boletines y alertas por correo electrónico. También puedes seguir las redes sociales de tus tiendas favoritas para obtener información sobre ofertas relámpago que podrían pasar desapercibidas.

Haz una lista para evitar las compras impulsivas

Haz una lista para evitar las compras impulsivas. | EFE

Parte del éxito de campañas como la del Black Friday se basan en generar un clima de éxtasis por consumir que nubla a los ciudadanos, que acaban comprando de forma impulsiva. Para evitarlo, antes de finalizar una compra, tómate un momento para reflexionar si realmente necesitas el producto o mejor, aún, haz una lista en casa, antes de entrar a las tiendas, de artículos que necesitas. De este modo, evitarás que en el momento de buscar los productos en los comercios te surjan tentaciones o nuevas ideas de compra o que después no utilizarás.

Conoce las políticas de devolución

En ocasiones, los problemas surgen pocos días después de haber comprado algo. Por eso, es aconsejable cerciorarnos de que entendemos bien las políticas de devolución de las tiendas antes de realizar una compra. En caso de arrepentirte o recibir un producto defectuoso, saber cuáles son tus derechos te ayudará a evitar sorpresas desagradables.

Utiliza cupones y códigos promocionales

Investiga si hay cupones o códigos promocionales adicionales disponibles. Algunas tiendas ofrecen descuentos extra que se pueden aplicar durante el proceso de pago, lo que significa ahorros adicionales para ti.

Cuidado con la tarjeta de crédito

Si realizamos las compras con nuestra tarjeta de crédito hay que prestar atención al gasto que realizamos, ya que nos podría conllevar a un endeudamiento. Por ello, si tenemos la opción, es más favorable realizar los pagos en metálico para ser más conscientes del desembolso que conllevan estas adquisiciones. Sino, podemos optar por la tarjeta de débito. Si no tenemos otra opción y usamos la tarjeta de crédito, no deberíamos despistarnos para no comprar por encima de nuestras posibilidades.

Si realizamos las compras con nuestra tarjeta de crédito hay que prestar atención al gasto que hacemos. | EFE

Visita sitios de garantías

Cuando compramos a través de internet corremos un mayor riesgo de ser víctimas de un fraude. Por ello, como norma general es preferible acudir a tiendas online oficiales y dudar siempre de los chollos demasiado buenos para ser verdad.

No es obligatorio comprar

Algo que resulta muy rentable es no adquirir cosas que no necesitamos. Llega Black Friday y parece que tenemos que pensar algo que comprar, cualquier cosa. Por ello, es necesario recordad que no es obligatorio gastar nuestro dinero este viernes negro. Si no necesitamos nada, lo más rentable será no comprar nada. Nuestro bolsillo y el planeta lo agradecerán.