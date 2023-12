El retoque estético favorito de Laura Escanes: "Fue lo mejor, aunque es carísimo"

Son muchos los famosos que se someten a retoques estéticos para lucir la imagen con la que siempre han soñado. Laura Escanes, creadora de contenido y ex novia de Risto Mejide y Álvaro de Luna, acaba de confesar en una conversación con Nil Ojeda que hay una intervención estética a la que se sometió de la que no se arrepiente para nada, por muy cara que fuese.

Todo comienza cuando Ojeda asegurase arrepentiese de una de las intervenciones que se realizó hace unos cuantos años en la cara: "un relleno de ojeras" que se transformó en la peor decisión que pudo haber tomado. Sin embargo, Laura Escanes pasó por la clínica por un retoque similar y no se arrepiente de ello:

"A mí me encanta, yo también me lo he hecho (...) por tener la ojera muy marcada y muy profunda, oscura (...). Para esa profundidad, si le aportas relleno de ácido hialurónico es como que se alisa todo y ya no se marca tanto la ojera".

Eso sí, Laura Escanes admite que fue un proceso carísimo, algo que también sorprendió a Nil Ojeda cuando se sometió al tratamiento, tanto por el precio como por la corta duración.

Ahora bien, la influencer asegura que ni se ha puesto labios ni se ha operado la nariz, porque de haberlo hecho, ya lo habría contado: "me encanta que la gente dé por hecho cosas que no han ocurrido en mi vida, igual que, supuestamente, me he hecho una rinoplastia".