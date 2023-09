Sopla, aspira y tritura las hojas de tu jardín en minutos con estos sopladores

Muchos sopladores de hojas ha rebajado sus precios hasta los 50 euros.

Con los primeros temporales después del verano, el otoño ya se hace más evidente en las calles.

Uno de los rasgos más característicos de estas fechas es ver cómo empiezan a caer las hojas de los árboles y a teñir de tonos sepia el campo y la ciudad. Y no sólo éstos, sino que nuestros jardines también se ven envueltos en este espectáculo natural.

El cuadro es verdaderamente pintoresco y bonito para pasear y admirar, pero cuando llega el momento de recoger las hojas para que no se acumulen en exceso o evitar que se formen atascos en rejillas y canalones, ya la situación toma otro color.

Y si todo el año sabemos la necesidad que tiene nuestro pequeño jardín de tener las herramientas necesarias, en otoño mucho más.

Entre ellas destaca el soplador de hojas. Puesto que no se trata de una tarea simple si la hacemos con una escoba, pero sí si la hacemos con este dispositivo.

Para hojas, césped e, incluso, nieve ligera

Gracias a la potencia del soplador de hojas, en menos tiempo y esfuerzo podremos tenerlo todo limpio y dejar el suelo libre de hojas.

En general a la hora de buscar un soplador de hojas trataremos de que sea potente, pero también ligero y lo suficientemente portable para poder manipularlo sin problema; y a ser posible, con un buen precio.

Además, contrariamente a lo que muchos piensan, no se trata de un artículo limitado al otoño. Este tipo de herramientas pueden mover hojas, recortes de césped e incluso nieve ligera en durante el invierno.

Si bien los sopladores no son un artículo barato, hemos escogido los 5 mejores del mercado buscando la mejor relación en calidad-precio.

El mejor soplador de hojas: Einhell GC-EL 2500 E

Se trata de una sopladora aspiradora eléctrica. Es uno de los modelos más vendidos debido a su precio asequible y su motor de excelente potencia: 2500W.

Es un modelo muy cómodo ya que cuenta con un asidero adicional regulable, una correa de transporte y con sus 3,15 kg de peso que la convierten en una de las más ligeras del mercado.

Además, para facilitar el transporte y quitarnos más peso aún, cuenta con unas pequeñas ruedas que nos permitirán trasladarla con total sencillez.

De forma mecánica, gracias a una rueda giratoria, podemos cambiar el número de revoluciones y variar así la velocidad de funcionamiento del soplador. No siempre necesitamos de un vendaval para recoger unas cuantas hojas tirada por ahí.

Para cambiar de la función de aspiradora a la de soplado, bastará con darle a una palanca, sin esfuerzos ni necesidad de herramientas extras para ello. Para la función de aspiradora, cuenta con una bolsa de almacenamiento de 40 litros.

Este soplador cuenta con un dispositivo de seguridad que se basa en un interruptor por el que se puede bloquear el arranque de la máquina de forma inesperada.

El Einhell es una opción cómoda, funcional y muy buena para aquellos que busquen un dispositivo barato y que no tengan un gran espacio que limpiar, ya que funciona de forma óptima en terrenos de hasta 90 o 100 m2.

Para los detallistas, la velocidad de soplado alcanza los 240 km/h y su rendimiento es de 650 m³/h, situándose en la mitad de la velocidad esperada en este tipo de herramientas, lo que se traduce en acabar pronto la tarea o poder paliar un gran número de hojas acumuladas.

Ahora bien, existen algunas pegas: el cable mide aproximadamente unos 40 cm, pero nada que un alargador no pueda solucionar.

Asimismo, para algunos usuarios, el ruido de este dispositivo puede resultarles molesto. Debemos tener en cuenta que estamos ante herramientas que manejan una gran cantidad de potencia.

El respaldo de una gran marca: Bosch Universal Garden Tidy

Bosch cuenta con este dispositivo capaz de soplar, aspirar y triturar las hojas con eficacia. Con una potencia de 1.800W muy bien aprovechada, es una máquina sencilla de manejar y rápida en su funcionamiento.

Su bolsa de almacenamiento cuenta con una capacidad de 45 litros. Se nota a simple vista la calidad de los materiales utilizados, resultando resistente e impermeable.

La velocidad de salida del aire es más que aceptable, y limpia bastante bien, con capacidad para responder a las necesidades que tengamos.

Lo único malo es su peso, que alcanza los 4,1 kilos de peso, y cuando la bolsa está llena de hojas es difícil de sujetar en el aire mucho rato seguido.

A favor está que cuenta con una cómoda correa acolchada para el hombro y su asa tiene un diseño ergonómico.

La función de trituración de las hojas tras la aspiración es eficaz aunque algo ruidosa de más. Y, como ocurre en muchas de las opciones, el cable es corto: de unos 50cm, por lo que deberemos hacernos con un alargador.

Por lo demás, es una opción robusta, potente y versátil. Es relativamente silenciosa durante su uso (salvo en la parte de trituración), ligera y fácilmente manejable.

Una buena alternativa: Black+Decker GW2810-QS

Esta opción es otra de las mejores que encontraremos en el mercado. Por un precio un poco más elevado, cuenta con las tres funciones que nos ayudarán a mantener nuestro jardín siempre limpio: sopladora, aspiradora y trituradora.

Si en algo destaca es que dispone de un motor bastante potente (2800W) y la velocidad máxima de soplado nos permitirá levantar incluso hojas mojadas.

La velocidad de soplido se puede regular según lo necesitemos, permitiendo ser realmente eficaz a la hora de aspirar grandes cantidades de hojas en menos tiempo que otras opciones de su gama de precios.

Su bolsa de almacenamiento tiene una capacidad de 50 litros, bastante amplia para este tipo de productos. Esto nos permitirá usarla durante bastante tiempo sin necesidad de vaciarla a mitad de la tarea.

Es sencilla de manejar. Dispone de un agarre ergonómico que la hace fácil de transportar. Además, es relativamente ligera: no llega a pesar los 3,5kg.

Para su funcionamiento, ha de estar conectada con cable a la fuente de alimentación. Como pega, dicho cable mide medio metro, aproximadamente. Esto nos obliga a utilizar un alargador cada vez que queramos utilizar nuestra sopladora.

Algunos sopladores de hojas vienen con un depóstio para aspirar. | Redacción

Se trata de una opción muy potente, especialmente en la función de sopladora. La mejor forma de utilizar este aparato es arrinconando las hojas en una esquina, ya que lo haremos en pocos minutos gracias a su capacidad. Una vez todas amontonadas, podremos empezar a aspirarlas sin problema.

Aunque la función de soplar resulte más efectiva que la de aspirar, debemos tener en cuenta que no deja de destacar por su potencia. Por ello, si contamos con cantos o piedras decorativas en el jardín que sean relativamente pequeñas, no recomendamos utilizar la opción de aspirar sobre dichas superficies.

Si tenemos en cuenta los consejos de manejo, esta opción será la más eficaz, rápida y fácil de manejar, destacando por su gran potencia y ligereza.

Sin cables, rápida y potente: Einhell GE-CL 18 Li E

Si buscamos una sopladora de hojas inalámbrica, Einhell cuenta con este modelo de excelente relación calidad-precio.

Es muy potente a la hora de soplar (1200rpm). Esto, junto a la falta de cables, hacen que sea súper sencilla de manejar y rápida de usar, pudiendo recoger las hojas de un jardín amplio en pocos minutos. Además, es tremendamente ligera (1,73 kg), lo que contribuye a realizar la labor con extremada rapidez.

Ahora bien, la autonomía de esta máquina es de 15 minutos “largos”. Aunque un jardín de 100m2 puede limpiarlo en menos tiempo, deberemos tenerlo en cuenta para asegurarnos de que cumplirá con nuestras expectativas.

Aun así, la marca proporciona baterías de recambio que rondan los 60€. Con ellas, se puede alargar unos minutos la autonomía. Sin embargo, recomendamos que para limpiar espacios más amplios nos decantemos por otros modelos.

Podremos ver el nivel de batería de la sopladora gracias a su indicador LED. Una vez agotada la batería, ésta tardará un máximo de 30 minutos en volver a estar completa.

Para jardines relativamente pequeños es una opción perfecta: manejable, liviana, sin cables y a buen precio.

De gasolina, FUXTEC FX-LB126 2

La marca Fuxtec nos ofrece este modelo a gasolina que sopla, aspira y tritura.

Lo más destacado de este dispositivo es la función de doble soplado. Se incluye con dos tubos de soplado para diferentes aplicaciones.

Tiene un potente motor de 2 tiempos, equipado con un gran depósito (450 ml) y un cómodo sistema de rosca para asegurarnos de que no sale ni una gota de este líquido.

Respecto a su diseño, presenta un tubo recto y curvo para la limpieza de superficies pavimentadas asfaltadas y superficies blandas y con hierba.

Este modelo alcanza una velocidad máxima del aire de 71 metros por segundo, gracias a un nuevo ventilador más grande, a la articulación del acelerador para un trabajo más cómodo y al carburador con bomba primaria.

Claves para comprar la mejor sopladora de hoja

Potencia

Para asegurarnos de su eficacia, el soplador deberá tener una potencia de, al menos, 2000W.

Si cuenta con más funciones como aspirar, quizás debamos irnos a algunas opciones más potentes que ronden los 2500W.

Si el uso que le vamos a dar es profesional, lo mejor será elegir sopladores más potentes que alcancen o incluso superen los 3000W.

Tratándose de sopladores de gasolina, las opciones recomendadas son de de 1 a 4 caballos de fuerza y motores de 2 o 4 tiempos.

Los motores de dos tiempos tienen la ventaja de acoplar casi el doble de potencia en el mismo espacio que un motor de 4 tiempos.

Como ventaja de los motores de 4 tiempos, son más eficientes en cuanto al consumo de combustible.

Velocidad

Para algunos es un dato relevante que se definirá en función del tamaño del terreno y la cantidad de hojas que se acumulen en él.

Así cuánta más velocidad tenga el soplador, antes podremos acabar la tarea.

En general, la mayoría oscila entre los 200 y 300 km/h de velocidad de aire expulsado.

Peso

Por norma general, los de gasolina serán más pesados debido al tanque de combustible. Por ello suelen incluir una mochila, para poder cargarlos sin tanta dificultad.

Sin embargo, también podremos elegir las sopladoras de mano. Para que al manipularlas no nos resulte incómodo, trataremos que no supere los 6 kg y que su peso no se nos haga excesivo.

Aún así, encontraremos sopladores que rondan casi los 2 kg, para que elijamos alguno con un peso que podamos aguantar sin molestias.

Funciones

Algunos sopladores de hojas, además de “soplar” también aspiran hojas. Esto puede ser útil en algunas situaciones.

Si también aspiran, deberemos asegurarnos de que cuentan con una bolsa de almacenamiento de, al menos, 40 litros de capacidad.

Normalmente, los que también aspiran cuentan con una función de triturar las hojas.

De esta forma, recoges y eliminan eficazmente los restos de plantas muertas que pueda haber en el porche o por el jardín, sin ocupar demasiado espacio en la bolsa de almacenamiento.