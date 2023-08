Limpia el coche en profundidad sin frotar con este cepillo eléctrico

Este cepillo eléctrico incluye 8 cabezales multisuperficies, para limpiar tapicería de cuero, pulir el coche o limpiar cristales sin esfuerzo

Cuando se trata de limpiar la suciedad más incrustrada a todos nos da un poco de pereza pasar largo rato frotando para ver pocos resultados...

Tal y como pasa cuando intetamos limpiar la junta de la ducha, persianas, o esas manchas en la tapicería de nuestro coche.

Por suerte, el cepillo de limpieza 8 en 1 de Amazon es la solución a todos esos problemas, por eso se ha vuelto tan viral en redes sociales y ya es todo un éxito de ventas en la plataforma.

Ventajas del cepillo de limpieza eléctrico

Con este cepillo de limpieza eléctrico dejarás tu casa y tu coche impecable sin morir en el intento. Y es que incluye 8 cabezales diferentes adecuados para múltiples superficies.

Los cepillos arrastran la suciedad sin dañar los materiales:

Cepillo grande y plano : apto para tapicería de tela , suelos, azulejos de piso, paredes y piscina

: apto para , suelos, azulejos de piso, paredes y piscina Cabezal plano pequeño: perfecto para limpiar fregaderos o las llantas del coche .

perfecto para limpiar fregaderos o las . Cepillo en punta es excelente para limpiar grifos y esquinas más difíciles de alcanzar

es excelente para limpiar grifos y esquinas más difíciles de alcanzar Cabezal de estropajo pensado para fregar áreas con manchas de grasa, como vitrocerámica, campana extractora...

pensado para fregar áreas con manchas de grasa, como vitrocerámica, campana extractora... El cepillo de esponja es para ventanas y muebles de madera.

es para ventanas y muebles de madera. Cabezal suave para sacar brillo al coche y otras superficies

para y otras superficies Cabezal de tela pequeño indicado para limpiar tapicería de cuero

pequeño indicado para Cepillo de tela grande, para fregar suelos de madera

Este cepillo eléctrico incorpora una barra extensible telescópica, que permite ajustar la longitud desde 30cm hasta 137cm. De esta forma podrás limpiar los lugares difíciles de alcanzar sin necesidad de agacharte. Protege la espalda y sus rodillas del dolor.

Tiene función de carga rápida con tecnología USB-C y una pantalla que muestra el nivel de batería en tiempo real.

Cuenta con una gran autonomía, proporcionando hasta 90 minutos de trabajo con unas 3 horas de carga rápida (el USB-C cable de carga y el cargador están incluidos).

Tiene 2 velocidadesde trabajo:

Velocidad baja: 220r/Min

Velocidad Alta: 320r/Min.

Si bien es cierto que el cepillo está sellado para evitar daños por el agua, y puedes lavarlo directamente debajo del grifo, no se puede usar completamente sumergido bajo el agua.

La marca ofrece 90 días de reembolso y 2 años de garantía extendida gratis.

¿Qué opinan los usuarios?

Con más de 6.300 valoraciones en Amazon y tiene una excelente nota media de 4,1 sobre 5 estrellas.

Aquellos que lo han probado destacan su facilidad de uso y eficacia a la hora de quitar la suciedad incrustada, como es el caso de Novatina, que comenta:

"Le echo producto a las paredes del baño, enciendo el cacharro y lo paso en un 'pis-pas', nada de frotar, mínimo esfuerzo, como si pasaras una mopa, deja los azulejos del baño impecable, incluidas las marcas en la bañera. Totalmente recomendable".

Otro usuario aseguraba: "Me parece que he adquirido un producto estrella para mi hogar. Me ha parecido práctico, versátil, cómodo y ocupa muy poco espacio"