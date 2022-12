Los auriculares inalámbricos baratos, con más de 17.000 sobresalientes y que hoy están a mitad de precio

Los auriculares más vendidos están en Amazon, por menos de lo que se puede esperar

Está clarísimo. Los auriculares de cable (los de toda la vida) tienen un gran inconveniente a diferencia de los auriculares inalámbricos: que sus cables se enredan muy fácilmente y cada vez que queremos usarlos, tenemos que estar desenrollándolos durante un rato. Además, ese constante enredo de cables acaba por deteriorarlos con el tiempo.

Gracias a la evolución tecnológica hemos podido conocer los auriculares inalámbricos y todas sus bondades.

¿Por qué decidirnos por ellos en lugar de los auriculares clásicos de cable?

Principalmente, por la comodidad de no tener que estar atados a un cable. Es mucho más cómodo poder ir de aquí para allá sin ningún tipo de ataduras o tirones.

Hay auriculares inalámbricos para todos los gustos y presupuestos, los más comunes y vendidos, lógicamente por su precio, son aquellos de menor tamaño, que nos valen para ir de un lado a otro sin siquiera darnos cuenta de que van con nosotros.

Sin embargo, en Sport hemos encontrado uno de los auriculares inalámbricos más valorados del mercado, ya que cuenta con más de 17.000 valoraciones, y una nota que roza las 5 estrellas. Podríamos decir que estamos ante uno de los mejores modelos.

Aunque sus características son de alta gama... su precio es de ganga. Y, además, hoy están con un 47% de descuento. En concreto, hablamos de los auriculares Yobola (18,99€). Cuentan con una calidad de audio 'premium', que proporcionan una transmisión potente y de baja velocidad y escalabilidad para un audio sin pérdida.

COMPRAR EN AMAZON POR 18,99€

Además de su coste, estos auriculares destacan por su potente batería. Una sola carga permite escuchar música durante 5 horas sin interrupción. Y con el estuche de carga, hasta 25 horas. Y para los amantes del deporte de exterior, una buena noticia: resistentes al agua IPX5.

Antes de comprar, hay que tener en cuenta

Sensibilidad : se refiere a la potencia de salida del sonido, medida en decibelios (dB). Es recomendable no pasarnos de los 100dB para no dañar el oído.

: se refiere a la potencia de salida del sonido, medida en decibelios (dB). Es recomendable para no dañar el oído. Impedancia : medida en ohmios (ohm) nos indica el paso de la corriente eléctrica y afecta a la intensidad de sonido producido por los auriculares. Cuántos menos Ohmios mayor volumen. Lo ideal es que esté en el rango de los 16 a 32 ohm, en dispositivos pequeños; y entre 25 a 70 ohm en los auriculares más grandes.

: medida en ohmios (ohm) nos indica el paso de la corriente eléctrica y afecta a la intensidad de sonido producido por los auriculares. Cuántos menos Ohmios mayor volumen. Lo ideal es que esté en dispositivos pequeños; y entre en los auriculares más grandes. Respuesta : se mide en hercios (Hz) y tiene que ver con las frecuencias que reproduce el auricular. Un buen parámetro es que brinde frecuencias entre 20 y 20.000 Hz, que son las frecuencias que puede captar el oído humano.

: se mide en hercios (Hz) y tiene que ver con las frecuencias que reproduce el auricular. Un buen parámetro es que brinde frecuencias que son las frecuencias que puede captar el oído humano. Potencia: no es más que la potencia eléctrica y se mide en milivatios (mW).

¿Qué dicen los compradores?

"Me encantan, los utilizo mucho para hacer llamadas y me dicen que se oyen muy bien, y yo lo oigo estupendamente también. Son muy cómodos de llevar, me encantan en color negro, y la cajita donde se cargan es muy cómoda, ya que es pequeña y cabe hasta en el bolsillo del pantalón", ha escrito una usuaria.