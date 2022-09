El 1x1 de España ante Portugal

La entrada de Busquets, Gavi y Pedri en la segunda mitad fue absolutamente vital para una España que dio una imagen muy distinta Morata apareció con otro 'picotazo' clave, mientras que atrás Unai Simón fue providencial con tres paradones

Con hasta siete cambios respecto al equipo que cayó derrotado el sábado frente a Suiza, la España de Luis Enrique se la jugaba en Braga ante Portugal. Escenario complicado ante una selección lusa a la que le valía el empate y que salía con todo su arsenal. Cristiano, Bernardo Silva y Diego Jota arriba. Casi nada. Por su lado, 'Lucho' cambiaba íntegramente el centro del campo.

El once con el que salió España a la 'final' de Braga

Sorprendía que tanto Pedri como Gavi se quedaran fuera del once. Dos piezas clave. Menos que Rodri entrara por Sergio Busquets en el pivote. Antes, por la mañana, se sabía que ni Eric Garcia ni Azpilicueta entraban en la lista para el choque. Se frotaba las manos Xavi.

En cualquier caso, España iba de menos a más y, tras unos primeros 45 minutos bastante discretos, el equipo se revolucionó en la última media hora. La entrada de Busquets, Gavi, Pedri y Nico dio otro aire.

Estas son las valoraciones de SPORT:

'In crescendo'

Brega, lucha y trabajo del jugador del Atlético. Algo innegociable cuando está sobre el campo. Ayudó a mantener la posesión en la primera mitad, pero no ofreció ningún plus. Ni llegada ni asociación en los metros finales.

El de Foios intentó encarar una y otra vez. Se midió con Nuno Mendes e intentó aprovechar la vocación ofensiva del jugador del PSG. Pero no estuvo inspirado. Necesita recobrar confianza en su juego y ser más incisivo.

A pesar de que Luis Enrique mantenga la confianza en varias piezas que siempre le han rendido bien, es difícil tener ritmo cuando no juegas en tu club. Sarabia fue un ejemplo de ello. Se le vio con poca chispa y capacidad de desborde. Partido gris.

6

Yeremy Pino

Insistente

Intentó dar algo más de mordiente por la derecha, pero sin fortuna. El del Villarreal es atrevido y no se amilana y lo cierto es que no cejó en su empeño pero no tuvo el día.