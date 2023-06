Eibar y Alavés empatan y Mendizorroza dictará sentencia

Stoichkov igualó el tanto inicial de Sylla en el derbi vasco correspondiente a la ida de las semifinales del playoff de ascenso a primera La noticia negativa para el Eibar fue la expulsión de Arbilla que le hará perderse la vuelta en el estadio del Alavés

Empate a uno entre Eibar y Alavés, quinto y cuarto clasificado respectivamente de la LaLiga Smartbank empezaban el camino del playoff en busca del tan ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Recordemos que un hipotético empate al final de la prórroga del partido de vuelta clasificaría directamente al Alavés con motivo de la posición final en la clasificación de la Liga.

FICHA TÉCNICA LaLiga Smartbank EIB 1 ________________ 1 ALA ALINEACIONES Eibar Luca Zidane, Tejero, Arbilla, Berrocal, Sergio Álvarez, Matheus Pereira, Nolaskoian, Stoichckov (Quique González, 76'), Javi Muñoz (Chema Rodríguez, 76'), Corpas (Aketxe, 46'), Leschuck (Jon Bautista, 46') Alavés Sivera, Duarte (Javi López, 83'), Sedlar, Abgar, Tenaglia, Guridi, Benavidez (Panichelli, 83'), Salva Sevilla (Moya, 70'), Luis Rioja, Sylla (Villalibre, 70'), Jason (Alkain, 57') Goles 0-1 M. 9 Sylla. 1-1 M. 45 Stoichkov. Árbitro Gálvez Rascón (madrileño). TA Locales: Berrocal, Leschuk, Javi Muñoz. TR: Arbilla (72' d.a.) Estadio Ipurúa, ante 10.000 personas.

Un Ipurúa a rebosar, y con más de trescientos aficionados desplazados del Alavés, era el escenario de un derbi vasco con máxima tensión y con mucho miedo a no cometer errores por parte de ambos conjuntos.

El encuentro arrancaba con un conjunto visitante dominador, el cual había salido sin concesiones a por el gol. Cuando a penas se habían disputado ocho minutos del duelo, un saque de banda desde la derecha, sería aprovechado por Sylla que, tras la pasividad defensiva, lograría adelantar a los suyos con un remate rápido a la media vuelta.

El 0-1 haría reaccionar a los de Garitano, quien todavía no se creía la facilidad con la que su equipo había permitido a los rivales anotar el primer gol. El balón parado y los balones directos parecían ser el arma principal del Eibar, que poco a poco iba comiendo el terreno de los visitantes.

Aun así, as ocasiones claras no llegaban. Podríamos apuntar el tiro raso de Corpas que no le costaría al meta atrapar, pero parecía claro que el conjunto babazorro se había metido de lleno en el encuentro. El momento clave llegaría justo antes del descanso, cuando un nuevo servicio lateral, en esta ocasión servido por el Eibar, se convertiría en el empate. Stoichkov se sacaría de la chistera un taconazo al más puro estilo Zlatan Ibrahimovic, para dejar las tablas.

En el segundo tiempo arrancó mejor el Eibar, aprovechando el factor psicológico que había provocado el tanto del empate. En el 51, Jon Bautista, quien acababa de entrar, tuvo en su cabeza el 2-1, pero su remate se marchó ligeramente desviado, aun así, parecía evidente que se habían hecho con el control del juego.

En el 72', la segunda amarilla para Arbilla, parecía presagiar lo peor para los locales cuando mejor se encontraban en el partido, pero la solidez defensiva ayudó al conjunto local a aguantar el empate hasta el final, con lo que cobra todavía más trascendencia el encuentro en Mendizorroza.