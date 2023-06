Djokovic: "Lo que le ha pasado a Alcaraz forma parte del aprendizaje"

El tenista serbio entendió las emociones de su contrincante, admitiendo que esta vez Alcaraz "era el favorito" para pasar a la final Respecto a los abucheos del público, aseguró que no les da importancia. "No es la primera vez y probablemente no será la última

El serbio Novak Djokovic, finalista de Roland Garros, aseguró que los problemas físicos que sufrió el español Carlos Alcaraz "forman parte del aprendizaje".

"Me pasaba mucho al inicio de mi carrera, tenía muchos problemas físicos. Puedo entender las emociones y las circunstancias que te afectan mental y emocionalmente", dijo.

"Puede que por primera vez en su carrera se esperaba que ganara. No era un aspirante, era el favorito", señaló el serbio. Djokovic indicó que estas cosas "forman parte del aprendizaje, de la experiencia".

"Solo tiene 20 años, tiene mucho tiempo por delante. Ha demostrado una gran madurez en estos dos años de carrera. Tiene un gran entrenador, un gran equipo. Su carrera será un éxito", auguró.

El serbio reconoció que "la intensidad fue extremadamente elevada" y que se sintió en las piernas de ambos.

Sobre los abucheos del público aseguró: "Me dan igual. No es la primera vez y probablemente no será la última. Pero voy a seguir ganando".