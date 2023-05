Vuelven las dudas con Ancelotti

La debacle del Real Madrid contra el Manchester City de Pep Guardiola ha vuelto a situar al técnico italiano en el punto de mira Florentino Pérez le ratificó públicamente tras la final de la Copa del Rey, pero Emilio Butragueño no fue nada contundente sobre el futuro del míster merengue tras la eliminación de la Champions

Fue, sin ninguna duda, uno de los principales señalados de la debacle del Real Madrid contra el Manchester City en el Etihad Stadium (4-0). Carlo Ancelotti no aprobó su examen particular en tierras inglesas. Los aficionados merengues no entendieron su planteamiento y su alineación inicial, sin un Antonio Rüdiger que había brillado en la ida; la capacidad de reacción del técnico italiano también dejó mucho que desear. Europa no perdona y desnuda todas las carencias cuando llega la hora de la verdad. En la capital española ha empezado ya un periodo de reflexión.

Una semana y media después de que Florentino Pérez asegurara públicamente, tras la final de la Copa del Rey, que “estamos encantados con Ancelotti”, Carlo vuelve a estar cuestionado. Nadie pone la mano en el fuego a favor de la continuidad del míster merengue. Las declaraciones de Emilio Butragueño iniciaron el debate. “Ancelotti es un entrenador estupendo que lo ha ganado todo con nosotros y tiene contrato. Es una mala noche, estamos muy tristes y hay que reconocer la superioridad del City”, dijo el director de relaciones institucionales tras la eliminación de la Champions, como si la relación contractual fuera el único motivo que ‘ata’ al italiano al banquillo blanco.

Todos los medios de comunicación madrileños coinciden a la hora de dejar en el aire el futuro de Ancelotti. Según el ‘MARCA’, el técnico está “en el punto de mira” después de que su equipo “no hiciera acto de presencia” en el partido más importante de la temporada; ‘Relevo’ añade que la dirección deportiva merengue aprovechará el tramo final de la temporada para analizar cómo ha ido el curso y “valorar alternativas”; “Hay pocos entrenadores que salgan indemnes en el Real Madrid tras una derrota como esta”, recordó Antonio Romero en 'El Larguero' de la 'Cadena SER'. De momento, aún no ha empezado el ‘baile’ de nombres como posibles sustitutos.

La debacle en Manchester ha provocado que los fantasmas alrededor del futuro de Ancelotti regresen al Santiago Bernabéu. Jugadores importantes de la plantilla blanca como Luka Modric, Vinicius o Kroos se ‘mojaron’ a favor de la continuidad del italiano y él mismo recordó en rueda de prensa que el club le ratificó públicamente tras la consecución de la Copa, pero veremos si la dolorosa del Real Madrid ante el City de Pep Guardiola tiene consecuencias importantes en la dirección del equipo merengue. La pelota está en el tejado de Florentino Pérez.