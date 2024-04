Rodrygo: "Queríamos evitar al City"

El Madrid no quería cruzarse con el City en los cuartos de final de la Champions. Lo ha reconocido Rodrygo, en una entrevista a 'The Guardian', en la que explica sus sensaciones cuando conoció el sorteo.

“Es una eliminatoria que nos trae buenos recuerdos, pero también malos”, empezó diciendo. “La verdad es que es un rival que queríamos evitar, aunque creo que ellos piensan lo mismo, no querrían jugar contra nosotros. El Manchester City es muy bueno, pero nuestro equipo también. Será bueno medirnos con ellos otra vez”.

El brasileño reconoce que el City es un rival incómodo. Sobre todo por su forma de controlar los encuentros. El brasileño, admite, que es un equipo que llega a irritarle por la dificultad de quitarles el balón o presionarlos. "Son los actuales campeones de Europa y del mundo. Ahora mismo es el mejor equipo del mundo, así es que les tenemos un respeto total".

Para Rodrygo se trata de un equipo sin apenas puntos flacos y con una calidad media altísima. "No tienen jugadores malos o de nivel medio, no hay jugadores que creas que puedas presionar porque no es muy bueno o pueda facilitar una ocasión. Saben controlar el balón y el partido. Juegan bonito, es un equipo difícil. Es irritante jugar contra ellos, pero confío en nuestro equipo”.

En la misma entrevista Rodrygo desvela su fichaje frustrado por el Liverpool cuando aún era jugador del Santos. "No hubo acuerdo porque yo no quise. Quería quedarme en el Santos aunque la oferta era muy buena, me prometían un buen camino en mi carrera, que terminaría mis estudios en Inglaterra mientras me preparaba para el fútbol europeo.