R. Madrid-Villarreal: el refuerzo es Tchouameni

Ancelotti no se le da bien el Villarreal en la Liga en esta su segunda etapa en el Real Madrid. No ha conseguido ganarlo en los cuatro partidos disputados con una derrota (2-3 el año pasado) y un empate (0-0) en los partidos jugados en el Santiago Bernabéu. El estilo de los amarillos se le atraganta al italiano. Le esconde la pelota y desactiva su juego de toque y ataque.

A su favor, que los groguet no llegan en su mejor momento después de cambiar de entrenador, Marcelino por Pacheta, en ese intento de levantar el vuelo. A esto se suma que vuelve Tchouameni mes y medio después de caer lesionado, un refuerzo bienvenido para dar equilibrio al centro del campo.

REECONTRARSE ANTE UN RIVAL QUE SE LE DA BIEN

Marcelino ha cambiado un poco la dinámica amarilla, pero le queda trabajo por hacer. Sobre todo, fortalecer la mentalidad de una plantilla que anímicamente no ha pasado por su mejor momento. Lo demuestra el golpe recibido hace una semana en su estadio con esa rotunda derrota ante la Real Sociedad (0-3), que contrasta con el meritorio triunfo en Rennes (2-3) que le dio el primer puesto de su grupo en la Europa League. Un Submarino que busca reencontrarse consigo mismo ante un rival que se le ha dado bien y que puede elevar la moral de la tropa.

Las posibles alineaciones de Madrid y Villarreal / SPORT

No lo van a tener fácil, porque este Real Madrid funciona de la mano de un Carlo Ancelotti de naturaleza optimista. Ha tenido y tiene problemas serios de lesiones con una media de bajas de más de cinco por partido, la mayoría titulares, que han limitado sus recursos a 18 futbolistas por compromiso. No se ha quejado, no ha llorado, ha centrado su energía en convencer a los secundarios de que son necesarios, pero no imprescindibles, y todo dentro de una idea futbolística que no enamora, pocos elogian el futbol que despliegan, pero que convence como confirma perder un partido de los 22 que han disputado.

MUCHAS BAJAS EN LOS DOS EQUIPOS

Ancelotti vuelve a tener seis bajas, pero ha encontrado soluciones en todas las líneas acompañado por el buen rendimiento de jugadores como Lunin, Rudiger, Brahim o Joselu por rescatar cuatro suplentes que se han ganado galones de titulares. El italiano, pese a las ausencias, tiene donde escoger para elaborar un once de garantías, aunque en esta ocasión tendrá que valorar el rival que tiene enfrente y que tantos problemas le ha ocasionado cada vez que se ha medido a él.

Marcelino también tiene importantes ausencias. Yeremi Pino, Denis Suárez, Comesaña y Foyth son bajas y tiene otros jugadores renqueantes como Gabbia, Coquelin, Mandi o Alberto Moreno. Esto tampoco impide que tenga claras las ideas sobre el once que pondrá y que se acerca al equipo que ha venido utilizando desde que llegó.