El nuevo 'palo' de Benzema a Deschamps

El delantero francés se pronunció en redes sociales tras la publicación de unas imágenes por parte de su agente que confirmaban que podría haber disputado el Mundial de Qatar "¡Porque una vez que lo miras, lo sabes!", escribió el '9' del Real Madrid

Unas imágenes publicadas ayer por Karim Djaziri, agente de Benzema, cuestionaban la decisión de Deschamps de dejar de contar con el delantero del Real Madrid en el Mundial de Qatar. Tras el revuelo causado, Benzema ha sido contundente con un nuevo mensaje en redes sociales.

Karim Djaziri publicó imágenes con pruebas médicas que confirmaban que Benzema podría haber estado al 100% desde los octavos de final de la Copa del Mundo. "Consulté a tres especialistas que me confirman el diagnóstico de que Benzema hubiese estado en forma desde 1/8 para, por lo menos, estar en el banquillo. ¿Por qué le pediste que se fuera tan rápido?", escribió el agente del futbolista junto a un vídeo de una radiografía.

Cause once you look at it , you know ! pic.twitter.com/5o9rYDqNin