Modric: "La eliminatoria sigue al 50%"

El centrocampista del Real Madrid cree que su equipo mereció más ante el City "Vamos con la misma ilusión a Manchester, con la fe de que se puede ganar", aseguró

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, compareció ante los micrófonos de 'Movistar+' tras el empate de su equipo en el partido de ida de las semifinales de la Champions League, donde los blancos no pudieron pasar del empate (1-1) ante el equipo de Pep Guardiola en el Santiago Bernabéu.

"Creo que hemos terminado bien", señaló el croata. "Yo me he encontrado bien tras la lesión. Es un resultado abierto. Creo que hemos hecho un buen partido. Hemos tenido muchas oportunidades", explicó Modric.

"Sabíamos que ellos iban a tener la posesión durante muchos momentos. Son un equipo difícil de presionar. Hemos sido pacientes. Cuando tenían el balón, creo que no han generado mucho. Después del 1-0 mejoramos, pero es una pena el gol que recibimos. Pienso que salió el balón antes, pero no pasa nada", dijo el croata con un hálito de pena.

"Hemos corregido algunas cosas en el descanso. El míster ha dicho que tuviéramos más el balón y creáramos más y es lo que hemos hecho. Sabíamos que Camavinga nos iba a ayudar más en esa faceta y así ha sido", ahondó Modric haciendo un pequeño análisis del partido.

"Al final es un 1-1, pero creo que hemos merecido más. Aun así, el resultado es positivo. Vamos con la misma ilusión a Manchester, con la fe de que se puede ganar. Nadie sale reforzado, es un resultado abierto. Sabíamos que no se iba a terminar la eliminatoria aquí. Estaba al 50% para cada equipo y así sigue", zanjó el madridista, que se jugará con su equipo el pase a la final de la Champions la semana que viene en el Etihad Stadium.