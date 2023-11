Isi a Vinicius: "Respeta, chaval"

El delantero del Rayo Vallecano y el del Real Madrid se enzarzaron en el Santiago Bernabéu El brasileño le recriminó que "no te acuerdas, pero tú ahí has hecho lo mismo"

El pinchazo del Real Madrid en el Santiago Bernabéu frente al Rayo Vallecano provocó que el Girona se mantenga en primera posición de LaLiga en solitario. Los blancos no pasaron del empate a cero y se quedan descolgados a dos puntos del liderato.

El partido tuvo de todo y, nuevamente, Vinicius volvió a ser el protagonista. Extradeportivamente hablando. El delantero se las tuvo con el guardameta Dimitrievski y también con Isi Palazón. Las cámaras de DAZN captaron un encontronazo entre estos dos últimos protagonistas.

Ambos se las tuvieron y el brasileño, incluso, llegó a jugarse la tarjera roja en una acción el futbolista del Rayo. Isi no dudó en espetarle al madridista: "respeta chaval, respeta. Respeta, respeta, respeta".

El reciente campeón del Premio Sócrates no dudó en responder a Isi, diciéndole: "pero ahí tú no te acuerdas...Ahí, tú has hecho lo mismo". El encontronazo entre ambos jugadores, por el bien del espectáculo futbolístico, no fue a más.