Fali: "Vinicius nos decía durante el partido que éramos de Segunda"

Rafael Giménez, 'Fali', central del Cádiz, fue uno de los protagonistas del encuentro entre el Real Madrid y el Cádiz en el Bernabéu. Los blancos se llevaron la victoria con mucho sufrimiento y se quejaron de que, en el primer tiempo, el defensa agredió a Rodrygo sin balón y mereció la expulsión. El jugador también explicó que Vinicius les provocaba "diciéndonos que éramos un equipo de Segunda" y que "en el descanso se armó un jaleo y tuvo que venir la seguridad".

El futbolista, tras el partido y en declaraciones a DAZN, fue muy sincero a la hora de analizar la jugada: "Al final es verdad que sí que le doy", empezó diciendo sobre la jugada, aunque, eso sí, negó que fuera agresión: "Él dice que es un codazo, yo digo que no, intento agarrarlo y con la imagen parada parece más de lo que es. Si me sacaban la amarilla lo veía bien, pero la otra no lo veía". Fali añadió que "son cosas del fútbol, en esta acción me he pasado un poquito, le he dicho que lo sentía mucho. Le doy un poquito bastante, pero no quiero hacerle daño. Intento parar la carrera, cuando gira intento agarrarlo y le doy un poquito. Intento agarrarle de la cabeza. Él decía que le había dado un codazo. Le he dicho que codazo no era".

Por otro lado, y en declaraciones a la Cope, el jugador se quejó de que "Vinicius nos decía en pleno partido que éramos un equipo de Segunda" y que se pasó "todo el partido quejándose". Además, comentó que "se ha armado un jaleo al descanso y ha tenido que venir la seguridad. Hay jugadores que van de víctimas en el campo. En el fútbol nos decimos muchas cosas, pero hay límites que no se pueden pasar".

Sobre el partido comentó que "en este campo sabes que se sufre mucho, el plan era plantearle un partido difícil al Real Madrid y hasta hemos tenido varias ocasiones que podíamos haberles hecho mucho más daño. Hemos hecho un partido muy serio y ellos han sufrido mucho", acabó.