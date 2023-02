Raíllo carga de nuevo contra Vinicius: "Ejemplos son Modric o Benzema, pero no él"

Raillo vuelve a arremeter contra el delantero del Real Madrid El capitán del Mallorca se enfrentará de nuevo con el brasileño el domingo en el feudo balear

Antonio Raillo, capitán del Mallorca, ha vuelto a aludir a Vinicius Junior, con quien ya tuvo una polémica cuando el pasado mes de septiembre después del Real Madrid-Mallorca. El capitán mallorquin, que había tenido sus más y sus menos, declaró: "Vinicius que baile pero que no falte, que no insulte y no menosprecie a los compañeros de profesión; luego cuando se le tilda de provocador usa el comodín del racismo".

Y hoy ha se ha referido de nuevo al brasileño en el canalTwitch de Dazn: "Si el día de mañana tengo que ponerle un ejemplo a mi hijo de jugador, a lo mejor pondría a Modric o Benzema, pero nunca a él".

Raíllo volverá enfrentarse a Vinicius el domingo en el feudo del conjunto balear.