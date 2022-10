Ataque de Florentino a Tebas y Al-Khelaifi

El presidente blanco dice que quizá deberían recordarle al del PSG quién es el Real Madrid Defiende de nuevo la Superliga y ataca a Tebas por el proyecto CVC

El Real Madrid celebra este domingo su Asamblea Ordinaria. En ella, se aprobarán las cuentas de la pasada temporada, con un beneficio de 13 millones de euros, y el presupuesto de la presente, con una previsión de ingresos de 769,6 millones de euros y un beneficio de 5 millones.

La Asamblea se ha iniciado con retraso por problemas técnicos. Tras un largo vídeo, Florentino Pérez ha realizado también un largo discurso ante sus socios. En él, además de defender su gestión y presumir de títulos, ha lanzado duras críticas tanto al presidente de LaLiga, Javier Tebas, como al de la ECA, Nasser A-Khelaifi, también presidente del PSG. Florentino ha seguido defendiendo de esta forma la Superliga. "La Superliga no sería una competición cerrada, pues tendría el 25% de sus plazas abiertas. El presidente de la ECA dijo que el Madrid tenía miedo a la competencia; igual habría que recordarle al presidente de la ECA quién es el Real Madrid", ha dicho el presidente blanco en referencia a Al-Khelaifi. "Se puede estar en contra del formato de la Superliga, pero no cerrarse al debate. La justicia europea ya cuestiona el monopolio de la UEFA en torno al fútbol. El tribunal, con su resolución, marcará el futuro de este deporte. A partir de ahí, nosotros trabajaremos para revertir la tendencia actual. Debemos entablar un debate sin presiones. Que nadie dude del compromiso del Real Madrid con este deporte. Las nuevas generaciones prefieren otros espectáculos, como las plataformas online o los videojuegos. Piden un producto de calidad que no da el fútbol, porque las competiciones actuales no atraen... hasta sus fases finales. Con el máximo respeto a las ligas nacionales, las grandes ligas europeas deben ofrecer partidos a lo largo de todo el año, partidos que traigan de vuelta a los jóvenes. Nadal y Djokovic han jugado 59 veces... ¿acaso esto es aburrido? Sin embargo, Madrid y Liverpool sólo se han enfrentado nueve veces en 67 años", ha seguido Florentino, que ha lanzado otra referencia al PSG: "El fútbol necesita una gestión profesional, moderna y transparente. Ofrecer un producto de calidad e interés que devuelva la ilusión y la pasión. Debemos frenar el deterioro. Por eso, dimos el paso de ofrecer una competición como la Superliga. Algunos pretenden que acepte con normalidad, además, los abusos de algunos clubes con el Farir Play financiero. Abusos que todos conocemos y no hacen nada".

TEBAS

En su discurso, Florentino también ha lanzado algún dardo a la gestión de Tebas al frente de LaLiga. "El proyecto CVC, además de ser ilegal, hipoteca a los clubes durante 50 años. Nos mantenemos en oposición junto a Barcelona y Athletic", ha recordado el presidente del Real Madrid, que ha criticado el precio del fútbol. "¿Cómo puede LaLiga celebrar con éxito la venta de su producto al mismo precio de hace cuatro años, cuando estamos en un contexto de inflación? La pérdida de abonados en canales de pago ha caído un 40% y la solución es... subir los precios".