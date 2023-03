Ancelotti: "Es inevitable que nos afecte la situación de Benzema"

El técnico reconoce que el equipo está sufriendo las constantes lesiones del francés "Ni hoy ni en dos meses contestaré sobre el futuro de Mbappé", avisó el técnico

La situación de Karim Benzema inquieta al Real Madrid. El francés, el jugador más desequilibrante de la temporada pasada, no logra olvidarse de sus lesiones. Cada vez que recupera su nivel, su cuerpo le obligan a parar, como si le recordaran que ya tiene 35 años.

Lo sabe Ancelotti, que no esconde que el equipo lo está sufriendo. Lo ha explicado hoy, en la previa del partido ante el Espanyol. "Es inevitable que nos afecte. Karim es muy importante para nosotros, lo demostró la temporada pasada. Aún no ha llegado al nivel del curso pasado y esto nos ha afectado, pero pensamos que será importante hasta el final de la campaña. No estamos hablando de un jugador que necesite mucho tiempo para recuperar su mejor versión".

Esta vez no es una cuestión muscular. Benzema tiene el tobillo hinchado y Ancelotti espera contar con él para el miércoles. El técnico no ve tocado al futbolista. "No está tocado. Está muy bien anímicamente. Está motivado y tiene mucha confianza en la temporada que vamos a hacer. Como todos los jugadores de la plantilla. El ambiente en el vestuario es bueno. Pensamos que podemos jugar muchas cartas en la Liga, en la Champions y en la Copa del Rey".

El futuro de Karim

El futuro del delantero, que termina contrato en junio, sigue siendo un tema recurrente para el que Ancelotti siempre tiene una respuesta parecida. "Para mí, Karim es un jugador de toda la vida para el Madrid. No sé qué va a pasar el próximo año. Yo tengo claro lo que quiero, pero no soy un mago". Ante el Espanyol el técnico ya avanzó que Rodrygo hará funciones de 9, aunque elogió su polivalencia. "De verdad, yo creo que Rodyrgo tiene que jugar donde el equipo lo necesite. A veces es mejor que juegue por fuera, en otros partidos es mejor contar con su calidad entre líneas. Depende de nuestro planteamiento. Tenemos que aprovechar su calidad".

En el banquillo esperará su oportunidad Álvaro Rodríguez, con quien Ancelotti ya cuenta como si fuera uno más. "Está preparado, sí. No tiene experiencia, pero nadie cuando empieza un trabajo o hace algo la tiene. Puede jugar desde el primer minuto", señaló.

Menos cómodo se mostró cuando le preguntaron por la opción de fichar a Mbappé. "Es una pregunta que me puedes hoy, en tres días, en una semana, en un mes, en dos... y es una pregunta que no contestaré".