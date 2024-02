Partido trampa del PSG antes de la Champions

Tras superar al Brest en los octavos de final de Copa, los parisinos reciben en el Parque de los Príncipes al Lille este sábado a las 21:00, con el objetivo claro de mantener la distancia con los rivales de la zona alta de la tabla.

Los de Luis Enrique afrontan un partido ante uno de sus competidores con un objetivo claro: llegar a la cifra de 50 puntos. Reciben en su casa al Lille tras superar su eliminatoria ante el Brest por 3 goles a 1 y de ganar su último partido en la competición doméstica ante el Estrasburgo por 1-2. Por otro lado, los parisinos reciben a un rival que no les pondrá las cosas fáciles. Los de Paulo Fonseca llegan a París tras caer eliminados en Copa ante el Lyon pero goleando en liga por 4 goles a 0 en casa ante el colista de la Ligue 1, el Clermont. Se sitúan cuartos con 35 puntos.

Pese a ser un partido ante un rival que se encuentra en posiciones europeas, el PSG tiene en el punto de mira el partido de Champions del miércoles que viene ante la Real Sociedad. Veremos si, Luis Enrique, sabiendo que tiene la liga bastante encarrilada, reserva a sus jugadores más importantes para la cita del miércoles o no venderá la piel del oso antes de cazarlo y recibirá al Lille con su once de gala.

Mbappé, duda para el partido

Una de las grandes dudas que nos deja el partido es si lo disputará Kylian Mbappé. El jugador que ha estado ocupando las portadas estas últimas semanas por su posible fichaje por el Real Madrid, recibió una fuerte entrada en el tobillo en el partido copero ante el Brest. El técnico asturiano, una vez finalizó el partido, explicó que no parecía nada importante. Aunque las pruebas no indican que sea grave, no se ha ejercitado en el entreno previo al partido de este sábado.

La vuelta de Kang-In Lee

Uno de los fijos de Luis Enrique está de vuelta. Tras la eliminación de Cora del Sur ante Jordania en la Copa Asia, Kang-In Lee vuelve a estar disponible para el técnico. De los 16 partidos que ha podido disputar esta temporada, 13 han sido como titular y dándole al asturiano un comodín sobre el campo, y es que tras su fichaje por el PSG, ha contado con él en diversas posiciones sobre el campo.

Pese a tener en el punto de mira el partido de Champions ante la Real Sociedad, los de Luis Enrique no tendrán un partido fácil este sábado ante un Lille que querrá ponerlos contra las cuerdas.