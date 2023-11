El United deberá dar explicaciones por los 1.400 millones 'desperdiciados'

El empresario y propietario británico quiere saber cómo el Manchester United ha desperdiciado 1.400 millones en fichajes como los de Pogba (89), Antony (85,5) o Maguire (85) Sir Jim Ratcliffe parece dispuesto a completar el próximo lunes la compra de 1.300 millones de los Red Devils por una participación del 25%

El Manchester United vive una situación de inestabilidad a nivel deportivo e institucional. Los 'red devils' son octavos en Premier League, en la Carabao Cup están eliminados y en Champions son últimos de grupo. Los resultados no acompañan y los propietarios del club empiezan a cuestionar las grandes cantidades de dinero invertidas en fichajes. Jim Ratcliffe, propietario de Ineos y accionista del club está sorprendido de que se haya gastado tanto a cambio de tan poco éxito. Estas inversiones incluyen los 89M gastados en Pogba, 87M en Maguire, 85,5M en Antony, 75M en Lukaku o los 73M de Sancho, 59,7M de Di Maria, 44,5M de Martial y 40M de Van de Beek no han terminado de funcionar.

1.400 millones después de Sir Alex Ferguson

En la última década tras el retiro de Sir Alex Ferguson, el United ha gastado la increíble cantidad de 1.400 millones en jugadores. Sin embargo, todo el dinero invertido en fichajes no se está conviertiendo en resultados. Por ejemplo, los 'red devils' no ganan la Premier desde 2013 y no gana la Champions desde el 2008, durante la generación del mismo Ferguson.

En el caso del actual técnico del Manchester United, Erik ten Hag, ha gastado 427 millones de euros (374M de libras esterlinas) en jugadores desde que asumió el cargo en 2022.

Es por eso que durante este tiempo, los 'jefes' de Old Trafford creen "haber desperdiciado millones en varios jugadores que han resultado ser fracasos a nivel deportivo". Los fichajes de Paul Pogba, Antony o Maguire, los fichajesmáss caros del club, nunca han convencido a Ratcliffe. De hecho el propitario prepara movimientos en el club.

Antony, Sancho y Martial, fuera en enero

Ratcliffe ha mantenido conversaciones con el copresidente Joel Glazer sobre toda la estructura futbolística del United. El multimillonario, propietario del United y de Ineos Chemical, se centrará en este lado de la operación y se espera que su aceptación provoque una serie de nuevos fichajes.

Antony, que no gusta en la directiva, Sancho, apartado del equipo, y Martial, sin minutos, están en la rampa de salida para ser vendidos en el mercado invernal.

Todo el poder para Ratcliffe

Ratcliffe poseerá el control del fútbol del United una vez se cierre el acuerdo con la junta directiva y la familia Glazer. De esta forma, el futuro del director de fútbol John Murtough y de Darren Fletcher, el director técnico del club, parece estar lejos de Old Trafford.

El propietario de Ineos ya quiso comprar el 50% del FC Barcelona y una parte del Chelsea, operaciones que no llegaron a producirse. Sin embargo, ahora se ha comprometido a desembolsar 300 millones de dólares para mejorar las infraestructuras de Manchester United FC, según Sky News.

Ratcliffe ya ha acordado desembolsar 1.500 millones de dólares para hacerse con un 25% de las participaciones del conjunto inglés. De este modo, el desembolso del propietario en el Manchester United rozaría los 2.000 millones de dólares.

30,1 millones en pérdidas

El conjunto de Old Trafford no esconde sus números rojos que escondían un 42% de pérdidas durante los primeros nueve meses de la temporada 2022-2023. Aunque el conjunto red devil aumentó sus ingresos un 3% en comparativa anual, hasta 481,1 millones de libras (561,2 millones de euros).

Del total del volumen de negocio, alrededor del 50% corresponde a ingresos por patrocinios, merchandising y licensing, hasta 235,5 millones de libras.

La llegada de Paul Mitchell

La compra de Ratcliffe pone en duda el futuro del director de fútbol Murtough y del director ejecutivo Richard Arnold. Además, la más que probable llegada de Paul Mitchell como nuevo director deportivo también pone en peligro el futuro de Darren Fletcher, el director técnico del club que trabaja estrechamente con Ten Hag y su personal.

Aún así, parece que de momento la figura del técnico neerlandés no se pone en duda pese a los malos resultados conseguidos.