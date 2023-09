El secreto mejor guardado de Arteta

El técnico donostiarra pudo salvar 'in extremis' los tres puntos en su visita a Goodison Park Leandro Trossard volvió a ser el héroe inesperado de los 'Gunners'

Mikel Arteta siempre acostumbra a tener un 'as' guardado bajo la manga que le saca de más de un apuro. En la difícil visita al Everton hubo un jugador que se puso la capa de superhéroe para rescatar un encuentro que iba camino de escaparse: Leandro Trossard.

Un protagonista habitual, el exfutbolista del Brighton volvió a salvar al Arsenal de perder una nueva oportunidad de sumar tres puntos. Pese a la victoria 'in extremis' (0-1), los 'Gunners' no está teniendo el arranque soñado en la Premier, con un único empate en casa frente al Fulham que les ha hecho perder el liderato frente a un Manchester City que no ha fallado en ninguna de las cinco primeras jornadas.

Efecto inmediato

Entró en el minuto 24' para sustituir a Martinelli, que se marchó lesionado, y a falta de veinte minutos para el final Trossard hizo una obra de arte que rompió el candado del Everton. El belga recibió de Saka en el vértice derecho del área y sin necesidad de mirar dónde tenía la portería, puso el interior de la zurda para batir a Pickford.

Hasta el momento cumbre del encuentro, Sean Dyche había planteado un partido muy incómodo para Arteta, con una línea defensiva casi inexpunable y un grupo de futbolistas siempre dispuestos a poner la cabeza donde otros no se atreven ni a meter el pie. Pero es que Trossard es mucho Trossard.

Entró en el '24 para sustituir a Martinelli...



Y Leandro Trossard hace ESTO para desatascar el partido del Arsenal 🤩🙌#PremierLeagueDAZN ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/Bc5dqEpKy0 — DAZN España (@DAZN_ES) 17 de septiembre de 2023

Los tres puntos del Arsenal llevan su firma, y es que Trossard se está convirtiendo en el 'comodín' que más alegrías le da a Arteta. Desde que llegó el pasado mercado de invierno procedente del Brighton, el talento de Maasmechelen es el mejor futbolista que tienen los 'Gunners' en el banquillo.

Con Smith-Rowe en un claro segundo plano, Trossard se ha erigido como el suplente ideal para un Gabriel Martinelli que está a un nivel extraordinario. Habrá que ver si la lesión del brasileño se queda en un susto menor o se alarga su regreso. Sea como sea, no parece que vaya a estar disponible para el estreno en Champions frente al PSV Eindhoven.

Martinelli celebró su gol que fue anulado por el VAR | AFP

Con todo, el belga sigue siendo uno de los futbolistas más en forma del conjunto que dirige Mikel Arteta. Dos goles en cuatro partidos en lo que va de temporada y un potencial de crecimiento que es difícil de medir. Si el Arsenal consigue volver a estar en la pelea por la Premier con el Manchester City de Pep Guardiola dependerá en gran parte de su rendimiento. Jugadores como Trossard dan muchísimos puntos.