Motín para Ten Hag en el vestuario del United

La situación de Erik ten Hag en los 'red devils' pinta cada vez peor. Según informa Mirror, el neerlandés está presenciando una revuelta en el vestuario.

Con Raphael Varane fuera del once inicial y Jadon Sancho apartado del equipo por completo, Ten Hag está luchando por mantener a los jugadores de su lado antes de unas semanas importantes en las que el United se enfrentará al Chelsea, al Bayern de Múnich y al Liverpool. La derrota ante el Newcastle (1-0) desencadenó el caos en el vestuario.

En Inglaterra afirman que varios pesos pesados del Manchester United están descontentos con la situación actual. El United ya ha perdido 10 partidos esta temporada, con Anthony Martial encarándose con Ten Hag durante la derrota del sábado ante Newcastle y Marcus Rashford también criticado por su actuación. Se dice que algunos de los jugadores del United sienten que "la postura obstinada de Ten Hag está fuera de lugar y va en detrimento del equipo", afirma Mirror.

Además, de los jugadores, la derrota de este fin de semana ha desencadenado preocupación entre los aficionados, especialmente después de los comentarios realizados por Ten Hag. Tras el encuentro, el neerlandés habló con TNT Sports y su evaluación del rendimiento del United no fue bien recibida por los aficionados. El entrenador expresó: "Tuvimos una primera parte difícil y en el descanso dijimos que estábamos contentos de estar en el partido. Tuvimos una buena remontada en la última parte del partido. Hablaremos mañana con el equipo al respecto. Volvemos, hablaremos de esto y pasaremos al miércoles", afirmó el míster.

Estos comentarios han generado reacciones negativas entre los seguidores del Manchester United. Algunos expresaron su decepción, calificando la situación como "vergonzosa" y pidiendo la destitución de Ten Hag para intentar salvar la temporada.

