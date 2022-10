Arteta responde a las críticas de Aubameyang

El técnico español compadeció en rueda de prensa previo al choque contra el Bodo/Glimt Se había filtrado un vídeo de 'Auba' en el que ponía en duda la capacidad de su ex entrenador

El Arsenal lidera la Premier League por todo lo alto. Para sorpresa de todos, son los 'Gunners' los primeros de la tabla, y no el Manchester City o el Liverpool. El brillante inicio de temporada - ocho victorias y solo una derrota en nueve jornadas - es mérito de la labor de Mikel Arteta. Parece que, al fin, el entrenador español ha dado con la fórmula de volver a convertir al Arsenal en un equipo competitivo.

No obstante, hace unos días saltó la polémica por un vídeo filtrado de Aubameyang en el que ponía en duda la capacidad de liderazgo de su entrenador. 'Auba' vistió la camiseta del equipo durante cuatro años. Abandonó el equipo londinense en febrero rumbo a Barcelona. Y es de esa fecha que data el vídeo filtrado, en el que el gabonés decía que Arteta "no puede manejar grandes personalidades y grandes jugadores, no puede lidiar con eso" y que "necesita jugadores jóvenes que no digan nada, que solo escuchen".

En la previa del duelo europeo contra los campeones noruegos, Arteta fue preguntado por los comentarios de su ex goleador. El técnico guipuzcoano fue bastante claro en su respuesta: "Nunca he tenido un mejor vestuario que el de esta temporada. Es más disfrutable, todos trabajan más duro y hay una mejor relación entre el cuerpo técnico y los jugadores. Es un absoluto placer, como entrenador, ser parte de este grupo", respondió el ex centrocampista.

El Arsenal buscará este jueves contra el Bodo/Glimt encarrilar su clasificación a la siguiente ronda de la Europa League. A pesar de tener un partido menos - el que se aplazó contra el PSV por el fallecimiento de la Reina Isabell II -, los 'Gunners' lideran el grupo A de la competición con seis puntos (dos más que los holandeses y sus rivales de turno).