Alexander-Arnold puso orden en la locura de Anfield

El lateral inglés marcó dos goles, el primero de falta directa, en la victoria del Liverpool (4-3) frente al Fulham El Liverpool se puso por delante en dos ocasiones pero tuvo el partido perdido a falta de diez minutos, antes de que Anfield explotara con la remontada de su equipo

El mejor Liverpool de Klopp ha vuelto y en victorias como la de este domingo ante el Fulham lo demuestran. Ya no solo por el nivel de juego, sino por el espíritu y la capacidad de romper un partido en cualquier momento. El conjunto 'Red' tenía perdido el encuentro a falta de diez minutos con el gol del Fulham, después de haber ido por delante en dos ocasiones, pero con dos goles en el tramo final se llevaron un nuevo triunfo en casa (4-3) para mantener el pulso en lo más alto con el Arsenal y el Manchester City. Premier League en estado puro.

El inicio del partido fue de locura. De hecho, toda la primera mitad. Le anularon un gol a Salah en una acción en la que el juego estuvo parado 10 minutos mientras atendían a Leno por un golpe de Luis Díaz, que estaba en fuera de juego. Poco después, golazo de falta de Alexander-Arnold. Magistral. Qué golpeo tiene el lateral inglés.

Duró poco la alegría en Anfield, porque el Fulham empató rápidamente con un remate de Wilson a centro raso de Robinson desde la izquierda. El balón no salió muy fuerte del pie del galés pero se coló entre las piernas de Kelleher, titular en la portería de los 'Reds' por la lesión de Alisson. El Liverpool tenía mayor control y presencia en campo rival, aunque el partido transcurría con un continuo ida y vuelta.

Y si el gol de Alexander-Arnold para abrir el marcador fue digno de ver, el de Mac Allister para volver a adelantar a los de Jürgen Klopp tiene pocos adjetivos para describirlo. Vaya manera de estrenarse como goleador con la camiseta del Liverpool para el argentino. El balón le quedó botando al ex del Brighton más allá de la frontal y sin necesidad de controlar, la dejo botar y disparó con una parábola perfecta que se fue alejando de Leno y entró por la mismísima escuadra.

No obstante, el conjunto 'Red' no pudo marcharse al descanso por delante. Tete aprovechó un balón suelto a la salida de un córner para meter la puntera de su bota derecha y anotar de nuevo para el Fulham. Otra vez con Kelleher en la foto, no tuvo su mejor tarde el portero irlandés del Liverpool.

La segunda parte mantuvo la tónica de la primera, con muchísimo ritmo e idas y venidas constantes, aunque las ocasiones fueron escasas. Poco a poco fue el Liverpool controlando la situación y el Fulham no conseguía acercarse a la portería local. Pero ni Salah, ni Núñez ni Díaz fallaron oportunidades, porque no las tuvieron.

El tiempo empezó a apremiar al equipo de Klopp, que no encontraba la manera de generar peligro sobre la portería de Leno. El Fulham se mantuvo sólido y firme pese a la escasa presencia en campo rival, aguantó para llegar vivo al final del encuentro y entonces hizo estallar el partido por los aires. En una de las muy pocas oportunidades que tuvieron los londinenses de llegar al área del Liverpool, De Cordova-Reid se impuso por arriba a un flojo Tsimikas y remontó el partido para el Fulham.

Entonces sí que el Liverpool se fue con todo hacia arriba y Anfield empezó a centrifugar y a generar la atmosfera de locura de las grandes noches. Y los últimos minutos no tienen otra definición que esa precisamente: locura. El recién entrado Endo emuló a Mac Allister y Alexander-Arnold para volver a empatar el encuentro con un disparo maravilloso desde la frontal.

El partido entró entonces en esos momentos en los que sabes que el Liverpool de Klopp, sea como sea, va a volver a marcar. Es absolutamente inevitable, y así fue. Apenas un minuto después, Alexander-Arnold controló con el cuádriceps dentro del área y la mandó al fondo de la red sin dejarla caer para marcar su segundo gol del encuentro, el tercero en las dos últimas jornadas. Los 'Reds', con siete de siete como local esta temporada en liga, rozaron su primera derrota en casa en Premier desde marzo de 2021, con victoria precisamente del Fulham, pero 90 minutos en Anfield 'are too long'...