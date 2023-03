Compatibilidad Aries - Cáncer: amor, amistad, familia y negocios

Los Aries son personas nacidas del 21 de marzo al 19 de abril Eres cáncer si has nacido entre el 22 de junio y el 21 de julio

La fusión Aries (Fuego) y Cáncer (Agua) no es muy buena. Ambos son signos cardinales, y eso puede provocar problemas. Son polos opuestos que se repelen nada más conocerse.

Compatibilidad en el amor

Los dos quieren mandar y tener la razón, sino se enfadan. Para que una relación cuaje, tanto Aries como Cáncer necesitan poner de su parte. Los cangrejos deberán respetar a Aries y deberán moderar sus celos. Por otro lado, los Aries necesitarán ser menos ansiosos. Aunque cuando estén juntos se sienten bien y hay mucho cariño, en el amor chocarán bastante, ya que tienen diferentes necesidades.

Cáncer quiere cuidar a Aries, y la relación podría salir bien si el signo de fuego se deja mimar. Las relaciones íntimas serán intensas e imaginativas. Aries es más enérgico, le gusta salir, le gusta la aventura, y cáncer busca una vida más tranquila, estable, es más de estar en casa.

Los Cáncer suelen ser personas muy exigentes, podrían asfixiar a Aries. Cáncer es muy sensible, y para que la relación funcione, Aries debería de sacar ese lado más emocional. El mayor problema entre estos signos es la comunicación, y es que por la forma que se expresan los Aries, podría herir los sentimientos de los cangrejos.

Compatibilidad en la amistad

Aunque en el primer encuentro, Aries y Cáncer no se hacen mucho caso y no tienen esa conexión, podrían llegar a ser amigos. Pese a que no serán mejores amigos, se convertirán en alguien necesario para apoyarse mutuamente. Necesitan tiempo para conocerse, para aprofundizar el uno en el otro y para ver en qué encajan.

Ambos son muy sinceros y leales, eso les unirá y podrían forjar una amistad para toda la vida. Tendrán que vigilar cómo se dicen las cosas, y es que Cáncer es muy sensible y podría herirlo en más de una ocasión.

Aries será un complemento perfecto para aquellos Cáncer que son más tímidos, y es que les podrá animar a tomar iniciativas y a abrirse a nuevas aventuras.

Compatibilidad en el trabajo

Aries tiende a liderar, y en varias ocasiones, se sentirá superior a Cáncer y le mandará. Aun así también le admitirá que Cáncer es más organizado, más perfeccionista, y esto ayudará a que le suba la autoestima y se sienta mejor.

Para que la relación funcione, Aries tendrá que tratar a Cáncer de igual forma que le gustaría que le trataran. Cáncer es muy ordenado a la hora de trabajar, le gusta dejar toda la faena hecha, mientras que Aries se cansa muy rápido y abandona antes de llegar al final.