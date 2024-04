“Estaba perdiendo las ganas de entrenar y el reto del IRONMAN 70.3 Valencia ha venido a rescatarme”

Marc Roig (Sant Pol de Mar, 1984) es un atleta, fisioterapeuta y un preparador muy reconocido en el mundo del running. Conoce el maratón y el medio maratón de Valencia desde casi todos los prismas: hizo de liebre, comentó el maratón por televisión y participó en esta reconocida prueba de prestigio mundial (en 2018 la acabó en 2 horas y 20 minutos). Además, tiene una amplia experiencia en Kenia y Etiopía. Ha trabajado con atletas como Eliud Kipchoge y Kenenisa Bekele e hizo de liebre de Florence Kiplagat las dos veces que batió el récord del mundo de media maratón en Barcelona. Ha sido el preparador físico del grupo de élite del NN Running Team en Kaptagat, el campamento de altura en Eldoret (Kenia). Actualmente, dirige el centro de entrenamiento de alto rendimiento de Kiprun en Iten. Ahora se está preparando para participar en la primera edición del IRONMAN 70.3 Valencia del próximo domingo 21 de abril.

Hablemos sobre tu papel activo en el Maratón de Valencia. ¿Cuáles son tus principales funciones?

Mi trabajo es la contratación de atletas de élite. Con el maratón y el medio maratón estamos luchando contra el Maratón de Nueva York o la de Chicago, que nos toca más o menos en otoño, para que los mejores atletas del mundo escojan Valencia en vez de esas otras maratones. Y así, colocar el Maratón de Valencia a nivel mundial. Hemos tenido récord del mundo masculino de medio maratón y tenemos todavía el récord del mundo femenino de medio maratón.

¿La selección de atletas para participar en este maratón como liebres es una de las funciones que más te gustan?

Es una faceta que llevo haciendo desde 2019 y la verdad es que no me había dedicado a esto anteriormente. Yo corría y nunca me imaginaba ser el responsable de un maratón como el de Valencia para este trabajo. Y, sin duda, es una gozada porque significa estar con los mejores atletas y estar en contacto con ellos y sus representantes, verlos entrenar, conocer sus ambiciones y ver si encaja su calendario con el nuestro. Es atletismo visto desde dentro y de muchísimo nivel.

Precisamente tu trabajo te ha permitido conocer bien Valencia y su apuesta por el deporte. ¿Cuál es el factor diferencial de esta ciudad en este sentido?

Valencia se autoproclama, y es mundialmente conocida, como la ciudad del running, Hay muchas otras carreras, aunque no lo organizamos nosotros, pero forman parte de la ciudad. Y luego está todo este ecosistema de carreras, con algo menos de nombre, pero que hacen mucha ciudad. No sabes la alegría que supuso cuando IRONMAN dijo que a esta ciudad le falta algo como un IRONMAN 70.3. Me sorprendió no haberlo pensado antes y claro que le faltaba esto. Desde aquí quiero dar las gracias a IRONMAN y a Agustí Pérez y Jordi Pérez por haber insistido tanto. Sé que ha sido un trabajo de años para conseguirlo. Creo que la orografía de la ciudad ayuda, es rápida, porque es un reclamo muy importante en este deporte. La ciudad se vuelca, aunque todos sabemos que nos molesta de vez en cuando que un domingo por la mañana las calles estén cerradas, pero en general la aceptación que hay por estos eventos es mucho mejor que en otras ciudades españolas. Esto ayuda a que Valencia se la conozca como la ciudad del running.

¿Qué puede suponer para Valencia la llegada de IRONMAN?

Una medalla más que colocar a Valencia, como una ciudad abierta al deporte, saludable y competitiva. También turística, de un turismo que aporta muchísimo, es decir, es una manera más para darse a conocer a nivel mundial. En el Maratón hay gente que trabaja en promoción de la ciudad y dicen 'tú no sabes la ilusión que hace cuando estás en cualquier feria de turismo y muy lejos del mundo y cuando les dices que estás promocionando Valencia te mencionan ‘el Maratón’. Es un público muy interesante, pero claro, el público IRONMAN también conocerá Valencia antes, quizá algunos no lo conocían. Seguimos completando el círculo de eventos de altísimo standing que escogen la ciudad de Valencia.

Y te has animado a participar en esta prueba. Cuéntanos cómo te ha seducido esta idea.

En el maratón y el medio maratón de Valencia no puedo correr, porque estoy encima de la moto de carrera controlándolo todo. Otra historia no menos cierta es que ahora en abril he cumplido los 40 años y supongo que a todos nos da la crisis por algún lugar (risas). Yo soy de Sant Pol de Mar y este año se celebran los 10 años del IRONMAN Calella-Barcelona. Con todo este ruido, el IRONMAN de Barcelona lo he vivido, me he involucrado y supongo que se han juntado estas dos o tres excusas para animarme. La verdad es que sí, necesitaba un reto deportivo. En los últimos maratones básicamente no me había salido bien. Estaba incluso perdiendo las ganas de entrenar y el reto de hacer el IRONMAN 70.3 Valencia ha venido a rescatarme. Y estoy muy agradecido, porque estoy entrenando con una sonrisa en la cara casi todas las sesiones.

¿Con qué sentimientos afrontas tu primera experiencia en un IRONMAN 70.3?

Con muchísimos nervios, porque comparativamente, el maratón es muy fácil. Si ya llevas el chip en las zapatillas, ya estás listo para salir. Aunque haya una reunión técnica el día anterior a la prueba, no hay boxes, bolsa de cambio de ropa, no hay nada, es superfácil. Te propones un ritmo en la salida y lo intentas mantenerlo durante varios kilómetros. Aquí están los nervios de sí me pongo bien el neopreno o justo pierdo cinco minutos en la primera transición porque no sale. Si la nutrición la he calculado bien o no. Si luego la exigencia de la bicicleta resulta que ha sido demasiada o al revés. Nervios absolutos, porque hay demasiados frentes abiertos que no controlo.

¿Y cómo es el proceso de un corredor como tú para prepararse para un triatlón como el IRONMAN 70.3 Valencia?

Supongo que cometo muchos errores, me dejo asesorar por amigos de renombre como son Marcel Zamora, Clemente Alonso y Xavi Llovet. Los tres me van enviando WhatsApp cuando tengo dudas, les pregunto y me dan sus opiniones. Pero, sinceramente, la estoy preparando mucho como atleta y muy poco como triatleta, defecto de profesión supongo. Corriendo es donde me siento cómodo. La bicicleta me gusta y creo que me defiendo, aunque sé que no estoy haciendo entrenamientos demasiado específicos, porque lo que hago es ir a rodar. Y el reto, supongo que es lo que le pasa a muchísima gente, lo tengo en la natación. Primero, porque vivo en Kenia todo el año y el mar está a 1.000 kilómetros de donde vivo y no hago nada de aguas abiertas. Hago piscina, pero con la mala suerte de que en el último mes no sé qué le está pasando a la piscina donde entreno, que no dan con el producto adecuado y está siempre de color verde y no puedo entrenar. Con lo cual, voy a llegar muy corto de natación. El objetivo es disfrutar y acabar el IRONMAN 70.3 Valencia, competirlo a la máxima exigencia.

¿Estás disfrutando de la preparación previa?

Sí, como maratoniano, es algo habitual entrenar siete días a la semana, meter algunas veces doble sesión, tampoco de grandes volúmenes, pero sí semanas de 120 o 140 km. No en los últimos años, pero sí que las había hecho anteriormente. Ahora sí que sigo corriendo casi todos los días de la semana y lo complemento bastante con la bicicleta. La parte aeróbica la estoy mejorando muchísimo, con una fatiga muy bien llevada. Cuando uno entrena el maratón el problema es que con la fatiga llega un momento en el que cuesta mucho salir de la rueda, porque correr desgasta mucho muscularmente. El fin de semana, si hago tres o cuatro horas de bicicleta puedo estar un poco cansado, pero al día siguiente se puede entrenar mucho mejor que cuando antes me tocaba correr 40 km.

Aprovechando tu faceta de corredor, ¿tu principal ventaja será llegar con piernas para aprovechar el medio maratón final?

Espero que sí, pero eso a la vez me da miedo, es decir, que significa llegar con tiempos o sin tiempos. Voy a ir demasiado relajado en la bicicleta porque luego en la carrera tengo que correr muy bien para remontar. O sea, saber dónde está el punto medio es difícil. Tengo muchos amigos que han hecho pruebas IRONMAN y me dan consejos y los agradezco muchísimo, pero cuando me lance al agua ya va a ser a piñón fijo. Y posiblemente cuando cruce la línea de meta diré: “madre mía como me he equivocado, me tendría que haber calmado”, pero sé que no me voy a calmar. Espero y deseo que en la carrera a pie pueda adelantar a bastantes personas y me sienta en mi terreno.

Uno de los puntos fuertes del Maratón de Valencia es el apoyo que reciben los corredores. ¿Crees que pasará lo mismo durante el IRONMAN 70.3 Valencia?

Espero que sí, entiendo que en la zona de la natación siendo en la Marina, por supuesto, ya que queda muy cerrado. Vamos a notar ese apoyo, sobre todo en las transiciones y la zona de la carrera pie en el río, sin duda. Con la bicicleta supongo que al final va a ser una vuelta y se centrará un poco en los núcleos que vayamos cruzando. Pero sí, cuento con ello. Además, con toda la afición que hace IRONMAN y la que va a haber durante la semana... La gente va a estar alerta y Valencia es una ciudad que vive en la calle. ¡A todos los conocidos de Valencia ya les he avisado que salgan a animarme!

¿Y qué te parece la apuesta que ha hecho IRONMAN para estrenar una nueva prueba en Valencia?

Lo mismo diríamos, creo que encajan muy bien la ciudad de Valencia con una marca como IRONMAN. Creo que, además, hay suficientes atractivos en cada punto de España donde IRONMAN está para poder potenciar esas carreras. No se canibalizan las unas a las otras. Quizá en este aspecto entiendo que es un buen movimiento quitar la distancia IRONMAN 70.3 de Barcelona y ponerla en Valencia. Pienso que está bien jugado, pero también es verdad que soy muy nuevo en esto. Pero, sinceramente, siendo valenciano de adopción, entiendo que la apuesta es correcta y va a ser exitosa.

Ya viste que las inscripciones se agotaron en tan solo 70 días con casi 3.000 triatletas...

Creo que es un match muy acertado, la marca IRONMAN y la ciudad de Valencia van a hacer buena pareja. Va a durar mucho este matrimonio.

Por último, ¿sabes que habrá una gran cantidad de triatletas profesionales en esta primera edición?

No, también porque todavía no conozco a casi nadie. Es posible que me cruce con alguno con un dorsal con un número muy bajo y yo no sepa ni quién es. Pero me estoy poniendo al día, Instagram ya me está recomendando muchísimas bicicletas y muchas cosas relacionadas con el triatlón, cómo hacer las transiciones, cómo entrenar la natación y también me estoy poniendo al día con podcasts sobre el tema, con lo cual soy muy novato en la mayoría de las cosas. No conozco los nombres de los mejores, pero es mi primera participación y yo voy a lo mío.