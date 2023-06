David Campos: “Aún tengo muchas cosas que mejorar, pero estoy en el camino correcto”

En su primera temporada en las filas del Orbea Factory Team, David Campos está demostrando su talento en MTB con buenos resultados y una adaptación rápida a la competición internacional.

David Campos es uno de los jóvenes ciclistas españoles más prometedores en mountain bike. Sin ir más lejos, en 2022 dijo adiós a la categoría sub23 con una victoria en el Campeonato de España. En esta entrevista analiza sus primeros meses en las filas del equipo de Orbea y sus próximos objetivos.

Es tu primera temporada en el Orbea Factory Team, ¿cómo va la experiencia?

Estoy muy contento con el equipo, es un gran salto pasar de un equipo nacional a uno internacional. Es un nuevo reto y la temporada no podía empezar mejor. Llevo ya varias victorias este año, junto con otros corredores de élite. Desde el año pasado ya me dedico al 100% al MTB, soy un rider profesional. Ahora mismo estoy en Sierra Nevada en una concentración, estaré unos veinte días aquí y eso también es parte de ser un deportista profesional.

¿Qué papel juegan tus familiares y entorno en tu debut con Orbea?

Al final mi familia siempre es uno de los apoyos más importantes. Sin ellos, sin mi entrenador Andrés, que me acompaña en todas las carreras, no podría haber llegado donde estoy ya que confiaron en mí desde el primer momento. Y eso da mucha tranquilidad.

Se te considera una de las promesas del futuro del MTB español y con muy buenos resultados en los campeonatos sub23. ¿Es una presión añadida a tu nueva etapa?

Para nada. Al final el hecho de que haya empezado tan bien mi etapa en la élite no significa que vaya a hacer lo mismo a corto plazo dentro de la competición. El equipo, mi familia y los amigos siempre me han transmitido que hay que ir con calma, que es mi primer año y que tengo que aprender mucho. La verdad es que no tengo ninguna prisa. Quiero seguir disfrutando de la bicicleta y de la competición.

Te sientes cómodo compitiendo en Short Track. ¿Crees que puedes marcar una diferencia en esta modalidad dentro de la categoría élite?

Igual que en XC (Cross Country), al final es acostumbrarte a competir. Me considero un corredor muy explosivo y es una modalidad que me puede ir muy bien. En esta Copa del Mundo me di cuenta del altísimo nivel que hay de riders y aún tengo muchas cosas por mejorar, pero siento que estoy en el camino correcto.

Tu meta es estar en París 2024 para los Juegos Olímpicos. ¿Lo ves cada día más cerca?

Ahora estoy muy bien posicionado en el ranking, tanto mundial como en el español, y sí que es uno de mis objetivos a corto plazo porque apenas falta un año. Ahora estoy centrado en hacerlo lo mejor posible para estar en la línea de salida en París 2024.

¿Cómo ves el crecimiento del MTB en los últimos años?

Lo que he visto desde el año que empecé es que la forma de hacer las carreras en los últimos años ha cambiado mucho. Ahora todo está más ajustado, el deporte está más profesionalizado y la competición no ha hecho más que subir de nivel. Además, las modalidades de Short Track y XC se pueden ver por Eurosport y es un deporte muy espectacular de ver por televisión. Por su duración no se hace pesado de ver y disfrutar.

¿Por qué recomendarías a cualquier persona que probase el MTB?

Al final es como todo. Cuando empezamos hay que disfrutar del deporte, del contacto con la naturaleza y salir para echar unas risas y pasarlo bien. Es un deporte que se puede hacer con gente y cada vez se practica más.