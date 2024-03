Vivir encerrado

Frenkie de Jong, en rueda de prensa / VALENTI ENRICH

Apuntar hacia la prensa en los momentos de dificultad se está convirtiendo en una práctica habitual que me parece no solo facilona y banal, sino un poco caricaturesca y peligrosa.

Xavi Hernández, hace ya unas semanas, hablaba de como las opiniones del entorno estaban afectando el rendimiento de la plantilla y como una ola de negatividad estaba perjudicando el proyecto del primer equipo. Más tarde fue uno de los capitanes, Frenkie De Jong, que en vísperas de un partido del todo trascendental solicitó presencia en rueda de prensa para lanzar un alegato público donde textualmente advertía: “Me estoy irritando un poco y estoy cabreado”, en una extraña postura de un futbolista respecto a otros profesionales también del mundo del futbol, en este caso periodistas.

Y finalmente, este domingo, Marc André Ter-Stegen, sorprendía a propios y extraños al responder de manera un tanto agresiva a mi compañera de batallas Laura Brugués, una periodista que, si por algo se distingue, es por su corrección y elegancia en el ejercicio de la profesión. “Me cuesta no contestar mal en este caso y no me gusta que se hable de este tema” le soltó el teutón… ¿El crimen de Laura? Preguntar con mesura, en fondo y forma, si al equipo le había faltado ambición…

Señores, ¿Y si entre todos ponemos un poco de coherencia?

Querido Marc André, también a mi me cuesta no contestar mal a tu respuesta pública. ¿Te ofende que se pregunte (Solamente lo preguntó) que si faltó ambición? El problema no fue la pregunta, el problema era la respuesta que no diste, porque si el equipo no chutó una sola vez entre los tres palos en toda la segunda parte, que no lo hizo, tal vez muy sobrado de ambición no debió ir y la pregunta era del todo pertinente, ¿No te parece?

De Frenkie, a quién naturalmente le deseo una rapidísima recuperación por aprecio y porque necesitaremos de su innegable talento, aunque a veces se obstine en esconderlo, poco o nada quiero añadir, pero el domingo muchos nos acordamos de su declarada irritación, porque también nosotros los aficionados, nos sentimos un poco irritados por no decir indignados. Irritados porque pillamos a un Athetic exhausto y con solo tres titulares de campo, y no les hicimos ni cosquillas. Irritados porque nuestro inmediato rival al título había perdido y tuvimos la posibilidad de superarlo en la tabla sin conseguirlo. Irritado porque acabábamos de vivir el “show” de Gil manzano, y de ganar nos poníamos a 6 puntos de los blancos. Irritado porque de hacerlo, el viernes, ganando al Mallorca, hubiesen sentido nuestro aliento colocándonos a solo tres puntos a la espera del devenir de esta caprichosa liga. Irritado de estar siempre irritado por vivir instalado en la decepción.

Reaccionemos de una vez. Nadie vive encadenado a la derrota, y en todo caso, son los jugadores y no la prensa quienes guardan la llave.