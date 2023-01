Totalmente alineados

En Madrid han hecho bandera de la causa españolista. Nada que objetar y ninguna novedad. Todo aquello que pueda causar una erosión en el FC Barcelona es bienvenido en una capital en la que parecen más pendientes de lo ajeno que de lo propio.

Parecen. Insisto. Porque desde estas páginas ya he escrito una y mil veces sobre la habilidad que tienen por aquellos lares en desviar el foco, multiplicar los afectos y minimizar los defectos. No es poesía. Es una realidad. La realidad de Valdebebas, de los hilos del palco y de la cúpula se viven sin vivir en sí. Nunca pasa nada aunque pase de todo. Esto es así.

La legítima demanda del Espanyol a las más altas instancias, visibilizada mediante un buen número de comunicados publicados entre uvas y ‘tortells’, ha encontrado en Madrid y cercanías una complicidad extrema. Ya sabemos que la Navidad une y acompaña. Conste que no lo digo por Mateu Lahoz, cuyo malhacer traspasa fronteras. En los despachos azulgrana ya alzaron las cejas cuando se conoció que iba a ser el colegiado del derbi barcelonés. Había salido de Qatar por la puerta de atrás y su histriónica manera de arbitrar no fue aplaudida por la organización. Tanto Argentina como Países Bajos hicieron saber a quien correspondía -por decirlo fino- su opinión sobre el personaje. Porque lo es. Él mismo así lo ha diseñado y querido. Desconozco si su objetivo es escribir una autobiografía, protagonizar un documental o participar en un ‘reality’ pero lo cierto es que su trabajo el último día del año en el Camp Nou dejó todo que desear. Diecisiete tarjetas amarillas, que además supusieron dos rojas a Jordi Alba y Vini Souza, no reflejaron la realidad de lo ocurrido en el césped. Eso es lo que debería ser revisado por el organismo competente. Pero ni fue, ni es, ni será así.

La previa del ‘esperpento Mateu’ nos la ofreció el RCD Espanyol. El árbitro, dicho sea de paso, hizo caso omiso al aviso del club catalán sobre la supuesta alineación indebida de Lewandowski. Lahoz pasó del tema -menor, imagino, bajo su punto de vista- y no lo hizo constar en acta. Se disputó el partido, empataron los contendientes en los noventa minutos que estipula la ley y continuó la cosa en los despachos. Y es ahí cuando crecen los apoyos a los blanquiazules desde el más allá. “Estamos todos alineados con el club”, echaba balones fuera Diego Martínez. Consiguió un empate que le supo a gloria en el Camp Nou. Si. Su equipo llega a ganar, nos hubiéramos ahorrado el último comunicado y la ‘turra’ madridista. Los servicios jurídicos del Barça encontraron la grieta en el sistema y la aprovecharon. Una opción legal hizo que se alinearan los astros que ya había iluminado Mateu Lahoz. Casi nada es casualidad.