La Premier League, como soplar y sorber

Como después de cada mercado de traspasos, los mensajes apocalípticos sobre el futuro del fútbol español no han dejado de arreciar. Críticas a los clubes por no gastar, a LaLiga por fijar un control económico muy rígido, a UEFA porque la Superliga es la solución a la ya existente, que vendría a ser la Premier League… y críticas a inversores como Peter Lim por apagar lentar y agónicamente los sueños de grandeza del Valencia CF. Y el problema de muchos de estos mensajes es que dibujan un escenario en que el soplar y sorber al mismo tiempo, y eso el refranero español -y la práctica- dejan claro que las dos cosas al mismo tiempo no pueden ser.

Los clubes de la Premier League han perdido 2.000 millones de euros entre 2019-2020 y 2020-2021, y aún hay que incorporar el agujero de 2021-2022. Pero es que entre 2016-2017 y 2018-2019, un periodo de alto crecimiento y sostenibilidad en el fútbol europeo, los números rojos alcanzaron los 739,9 millones de euros, según datos extraídos por 2Playbook Intelligence a partir del Registro Mercantil de Reino Unido.

En este mismo periodo prepandemia, los equipos de LaLiga Santander ganaron 567,4 millones que han sido claves para el saneamiento de la competición -no habría que olvidar de donde venimos- y ganar músculo para afrontar unas pérdidas que se han situado en 893 millones entre 2019 y 2022, de los que 582,6 millones se concentran solo en el Barça.

DOS MODELOS VÁLIDOS

¿Esto que quiere decir? Que o bien los clubes se han endeudado o, más habitual en Inglaterra, hay unos inversores dispuestos a asumir elevadas pérdidas para poder mantener su plaza en la liga más rica del mundo. Son dos modelos totalmente válidos, el de buscar la sostenibilidad del modelo mediante la autosuficiencia de los clubes, o fomentar uno más orientado a la especulación, en la que se da por hecho que la tasación futura del equipo siempre será mayor a la actual. Una idea que empieza a no estar tan clara, pues si Manchester United y Liverpool FC buscan nuevos inversores es porque bien que han alcanzado ya su pico de valoración, a no ser que alguien llegue con más gasolina.

El director corporativo de LaLiga | @TebasJavier

Aquí en España hemos visto casos parecidos, como los de Valencia CF o Málaga CF. En ambos, un inversor que se ha cansado de poner dinero ha hecho que de Europa se pase a coquetear o incluso sufrir un descenso, por no hablar del malestar de las aficiones. Si ese es el modelo, no entiendo tanta crítica a PSG, Manchester City o Chelsea FC, si al final siempre soñamos con el regreso de Lendoiros y Loperas. Esa historia sabemos cómo acaba, y gracias, pero no.