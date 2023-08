¿Negociar con el Atlético por Joao Felix? No, gracias

No es que me parezca mal jugador Joao Felix, no. Cualquiera, en condiciones normales querría a este futbolista en su plantilla. Hace un par de años era la gran promesa del fútbol europeo y todos los grandes que precisaban le tenían en cartera y además es un jugador con una incuestionable calidad. El tema va por otro lado. Tiene sus vertientes.

Una, es la realidad actual del jugador, rebelde en el Atlético de Madrid, que pretende salir y que ha declarado públicamente su disconformidad con el técnico rojiblanco, Simeone, con el que está abiertamente enfrentado.

Y otra vertiente, no menos importante, es la de negociar con el Atlético y que no te levante la camisa y acabes pagando el gusto, las ganas y qué se yo.

Las últimas experiencias en las negociaciones del Barcelona con los colchoneros no han podido salir peor. El Barça ha salido trasquilado.

Ahora la situación es que el jugador quiere salir y que el Atlético se lo quiere quitar de encima. En esta tesitura, todo lo que no sea una operación muy ventajosa para el Barcelona no tendría sentido. Por mucha amistad o favores que se deban a Jorge Mendes, lo primero es lo primero y el Barcelona debe velar por sus intereses. Además , tal y como está de maltrecha la economía, en lo poco que llegue en el mercado para reforzar la actual plantilla no se pueden, no se deben equivocar.

El jugador tiene una ficha alta y es una operación de riesgo elevado. Además, no parece que con Xavi tenga garantizada la titularidad y parece que el banquillo le da urticaria. Todo muy peligroso.

Arda Turan, Griezmann, Villa o Luis Suárez son claros ejemplos de que si alguien ha salido ganando en las negociaciones entre ambos equipos en los últimos tiempos han sido, con diferencia, los colchoneros. Tanto cuando vendían, más caro que lo que valía, como cuando devaluaban y jugaban con Griezmann al gato y al ratón, no importándoles dejar a su estrella en el banquillo varios partidos, apretando al jugador y al Barcelona, O cuando recibieron a precio de saldo a los delanteros el Barcelona, lo curioso es que la experiencia no ha podido ser más nefasta y perjudicial para el Barcelona. ¿Y con todo eso no han escarmentado aún? No me lo puedo creer.

Esta vez, incluso, parece tener la sartén por el mango el Barcelona, pero siempre pensarás que con el Atlético y con Mendes puede haber gato encerrado.

¿Hay garantías de que Joao Felix vuelva a ser ese jugador que ilusionaba a Europa hace algo más de un par de años? En Londres se ha visto que no. La competencia en Barcelona no va a ser fácil. Definitivamente parece una operación de riesgo.

Solo lo entendería si llegara casi regalado, que hablando del Atlético y el Barcelona, permítanme que lo dude.