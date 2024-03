El momentum del Barça y la ilusión recuperada

Los jugadores del Barça celebran el primer gol de Joao Félix / Valentí Enrich

El Barça parece estar en su momento álgido. Todo lo que hace unas semanas salía mal, ahora sale a la perfección. Es muy probable que esto suceda por la descarga de presión que ha sufrido el equipo tras el anuncio de Xavi Hernández sobre su dimisión a final de temporada. Pues lo que buscaba el mister ha dado sus frutos. A los once jugadores se les ve cómodos en el campo, hiperconectados y con las ideas claras: la defensa es casi infranqueable, el medio campo encuentra los huecos que antes no encontraba y la delantera está enchufada. Jugadores como Raphinha están sacando sus mejores versiones, el brasileño está dando exhibiciones tanto ofensivas como defensivas, de hecho, su asistencia a Lewandoski para marcar el segundo gol, es digna para ser catalogada como obra maestra. Fermín parece tocado por una varita mágica. Cubarsí y Araujo siguen a lo suyo. Gündogan es claro candidato a ser el MVP culé de esta temporada. Kounde ha despertado a tiempo para ser perdonado tras un inicio desolador. Cada uno de los jugadores va encontrando esa excelencia que se les pide a quien juega en el Barça. Todo fluye y este equipo debe aprovechar el momentum para terminar la temporada por todo lo alto. El Atlético de Madrid ha sido una prueba de fuego para ver con claridad el nivel del equipo, para ver las opciones reales que tenemos para luchar de tú a tú contra el PSG. Y si ya vimos ciertos destellos de esperanza contra el Nápoles, tras los 90 minutos en el Wanda, los destellos se han convertido en resplandor. Inconsciente será quien piense que este equipo no puede competir contra el equipo parisino, lo será también quien piense que no es candidato para ganar la Champions. Todo dependerá de la autoestima de los jugadores, de si realmente se creen o no con capacidades para sobrepasar con éxito la complicada eliminatoria que tienen en el horizonte. Solo hace falta salir con la misma actitud con la que han salido estos últimos encuentros, así los blaugranas tendrán serias posibilidades de dar la sorpresa europea. Viendo los partidos tan completos ante el Nápoles y el Atlético, tengo la certeza de que algo grande puede ocurrir. Si la actitud y la garra no decaen, si las lesiones lo permiten y si aprovechamos el momentum: este Barça tiene aún la última palabra para sacarse un as de la manga que nadie esperaba hace unas semanas y para que Xavi Hernández nos deje en nuestro sitio a todos los que nos inundaban las dudas hace a penas unas jornadas. Ojalá ocurra, ojalá el equipo siga demostrando lo que son, una de las mejores plantillas del mundo. Así que venga Mbappé o quien quiera, que las dudas y el temor del pasado se han convertido en esperanza e ilusión.