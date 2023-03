Mañana toca ganar, pero luego explicar

Mañana es un día para sentirse orgulloso de ser culé, de disfrutar del partido y de gozar de un Clásico, que, pase lo que pase, dejará al Barça líder de la Liga. Dice el presidente Laporta que mañana es una jornada para olvidarse de polémicas y centrarse en el fútbol. Pues sí, totalmente de acuerdo. Mañana hay que apoyar al equipo como en las grandes ocasiones, porque en caso de victoria, la Liga será culé. Y será el inicio de las celebraciones de la primera Liga de Xavi, Gavi, Pedri o Araujo. Será, quizá, también la primera noche inolvidable de esta nueva generación.

Dicho esto, el barcelonismo está con ansias de saber quién está orquestando esta campaña contra el Barça que ayer volvió a denunciar Laporta y de conocer quien quiere quedarse con el club. Hay también deseos de descubrir el por qué y cómo se ha organizado. De las palabras de ayer del presidente se desprende que ya sabe quién está detrás de todo. Es más, fiel a su estilo, anunció que no solamente se defenderán, sino que pasarán al ataque. Hará bien si se explica, si lo hace pronto y si ayuda al socio a entender lo sucedido. Cuanto antes se detecte el culpable, antes se podrá empezar a restituir la tan dañada imagen del club.

Lo único cierto hasta ahora es que la institución y sus futbolistas no tienen ninguna responsabilidad de los posibles errores cometidos por algunos de sus dirigentes. Pitar a los futbolistas como ocurrió en San Mamés no es bueno para el fútbol español. Y no lo es porque entrenadores y jugadores viven al margen de lo que se decide en los despachos. La mala gestión de los gestores no puede empañar la labor de unos profesionales que se dejan la piel en el terreno de juego.

Mañana es un día excepcional porque se disputa el Clásico, pero a partir de entonces, quizá con la Liga en el bolsillo, hay que esclarecer este vergonzante asunto. Sería fantástico poder demostrar que desde el club todo se ha hecho bien y que el culpable está fuera. Ojalá. De momento, la sombra de la duda afecta a todos los presidentes desde Josep Lluís Núñez. Así que hoy animen al equipo y disfruten del espectáculo y, usted presidente, aclare pronto lo sucedido. El socio no merece sufrir más.

Serrat, con Asensi y Rexach

El nuevo presidente de la Agrupación Barça Jugadores, Juan Manuel Asensi, organizó este jueves una comida con el cantautor Juan Manuel Serrat, el exfutbolista Carles Rexach y el exrepresentante de futbolistas, Josep Maria Minguella. Los cuatro se conocen desde hace muchos años y los cuatro saben mucho de fútbol. Al parecer hubo muchas risas y recuerdos y se habló poco de lo que no es fútbol…

Ferran Reverter, reaparece

No fue en un acto público ni futbolero, pero sí en un almuerzo con diversas personas. El motivo la Copa América de vela que se disputará en Barcelona a final del verano del 2024. La cuestión es que distintas personalidades la ciudad se reunieron para conversar y aportar ideas con el fin de que el acontecimiento sea un éxito y la ciudad de Barcelona pueda sacar el máximo rendimiento de uno de los eventos deportivos de mayor repercusión en todo el mundo.