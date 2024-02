La Liga está casi imposible

Xavi, en el entrenamiento previo al FC Barcelona - Granada / Javi Ferrándiz

Victoria incontestable del Madrid ante un Girona que no compareció. Nos queda la duda de si hubiera sido otro partido con Míchel en la banda y Blind en el campo, que posiblemente sí. Pero la realidad es que el Madrid le avasalló. Y el gran mérito de los blancos es que se han sobrepuesto a las bajas y las han suplido mejor que el Barcelona.

A los blancos, en su día se le allanó el camino con decisiones como las del partido de Almería, uno de los más graves de la temporada, y con los empates del Barcelona en Getafe, con el penalti no pitado a Araujo en el último minuto, o el de Vallecas con la jugada de penalti a Raphinha. Incluso el penalti de Tchouaméni a Araujo en el clásico.

Son muchos detalles que ayudan a entender la diferencia. Demasiada diferencia. Que rompe la lucha final. No sabemos qué pasaría al final, pero a los blancos se les allanó el camino y el Barcelona ya está demasiado lejos. Podía haber más Liga pero la realidad es la que es.

Si hoy gana al Granada, estará aún a ocho puntos y teniendo que jugar en el Santiago Bernabéu e incluso con un calendario muy complicado por delante. Al Barcelona no le queda otra que motivarse y pensar que aún es posible competirla. Así se acercará a la cabeza y asegurará el objetivo de mínimos, la Champions League y de paso la presencia en la Supercopa de España. Depende de sí mismo para cazar al Girona. Hay mucho aún en juego. Entre otras cosas, comenzar la reconstrucción del equipo para el futuro.

Por cierto, hablando de futuro y de cómo termine la temporada el equipo, y al hilo de la salida de Xavi a final de la actual campaña, no demos nada por seguro y definitivo. Esto es el Barça y hemos visto muchas cosas más extrañas e imposibles que la de un entrenador de la casa que anuncia con cuatro meses de antelación que se va al terminar la temporada y que, por diversas circunstancias, al final se lo repiensa y cambia de opinión.

Me consta que hay gente de cierto peso en la directiva que ya cree que esa sería la mejor solución que la de tener que buscarle un sustituto con el riesgo y la incógnita de cómo saldrá la llegada de un técnico nuevo. Incluso en el aspecto económico. Mejor lo conocido que lo que pueda venir y máxime con la actual apuesta de Xavi por la cantera, fundamental en el libro de ruta. Nadie te asegura mejor rendimiento.

Yo ya no sé a qué atenerme con este Barça y, escuchando a Xavi ayer en rueda de prensa, sin decir rotundamente no a quedarse, no pondría la mano en el fuego. Y si la temporada se endereza y termina de manera brillante y con buenas sensaciones en la Liga y en la Champions, a ver quién no aprieta a Xavi o le ruega que se lo replantee y siga la temporada que viene. Al tiempo.