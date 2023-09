Nos hemos pasado siete años reclamando a un lateral que entendiera el juego del Barça, que se adaptara a su estilo y aportara la clase, potencia, velocidad y riqueza táctica que en su momento aportó Alves por la derecha.

Siete años en los que el Barça ha estado huérfano en una demarcación y rol que resulta determinante en el fútbol moderno. Los supuestos especialistas que se ficharon no valían y el comodín de la casa al que se recurrió era, es, un centrocampista al que no se hizo ningún favor poniéndole donde no era su sitio.

Finalmente, ha llegado Cancelo y su irrupción no ha podido ser más espectacular. Tres partidos y medio, dos goles y una asistencia. Dos partidos espectaculares y uno más irregular por querer estar en demasiados sitios a la vez, pero con el valor de haber dado dos puntos ante el Celta en una remontada épica.

Jugador diferencial y determinante. Dos goles en cuatro partidos, el doble en relación al único que marcó con el Bayern en 21 encuentros. Vamos, que ha encajado bien en el Barça.

JUGADORAZO

Son números de Pichichi siendo defensa... teórico defensa, claro, pues Joao es defensa, centrocampista y delantero. Desde un punto de vista táctico, esta multifunción que le pide el cuerpo puede hacerle vulnerable ante un equipo que sepa aprovechar su excesiva adrenalina.

Le pasó contra el Celta y así lo reconoció él mismo en una manifestación de sinceridad que se agradece. Xavi ha de reconducirle en este aspecto, pero ello no quita para que nos encontremos ante un jugadorazo como la copa de un pino. Por eso puede ser lateral, pivote, interior, extremo y hasta delantero centro. Por eso es un futbolista que dará pases, goles y puntos, un futbolista con clase y carácter. El jugador total que faltaba. Dijo que contra el Celta jugó mal, vale, pero le dio un gol casi hecho a Lewandowski y firmó el definitivo que dio la victoria.

Todo ello bajo la presión de ir perdiendo y a la desesperada. Si esto es jugar mal, preparémonos para disfrutar a lo grande cuando juegue bien.