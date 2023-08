Así se ganan las ligas, no lo duden

Vamos a ver. Estamos en el tercer partido de Liga y el Barça jugó sin tres titulares de los que se espera que sean decisivos. Uno por línea. Araujo, el defensa más rápido y contundente de la plantilla; Pedri, el centrocampista con más talento, último pase y mejores expectativas de llegada al marco contrario; y Raphinha, un delantero que costó muchos millones. Y se ganó, que es lo importante.

Se ganó de aquella manera, de acuerdo, sin la autoridad que se supone que debe imponer un candidato al título. Con un sufrimiento impropio del equipo que se supone que es superior. Pero se ganó. Y lo más importante, se ganó después de que el Villarreal, un buen equipo, uno de los equipos que mira a Europa, le remontara dos goles.

¿Quieren que les diga una cosa?, ahí radica lo más importante de la victoria. Sobreponerse al golpe de encajar tres goles cuando ibas ganando por dos es sinónimo de empaque, personalidad y consistencia como equipo. Todos hemos visto equipos que se diluyen en circunstancias adversas y bajo alta presión. El Barça, no. Por lo menos, ayer. Gran noticia.

Estos son los partidos en los que se ganan las Ligas. Partidos en los que los rivales te aprietan, te lo ponen difícil... ya no les digo si te marcan tres goles. Partidos en los que hay que marcar cuatro goles para ganar. Sí, señores, aplaudámoslo. Y a partir de ahí, analicemos la realidad. También es cierto que cuando te marcan tres goles es que algo no funciona. No funcionan los laterales. Sergi Roberto es una anomalía que ya dura demasiado. Y Marcos Alonso, una urgencia.

En el centro del campo, Gündogan ha de mejorar, pero De Jong está macando diferencias... y ayer un gol. Y arriba, Lamine Yamal es un fenómeno, Ferran está inspirado ante el gol y Lewandowski ya ha aparecido.

Siete puntos de nueve en circunstancias adversas por arbitrajes y lesiones. Está bien. Y mejor que estará en cuanto fiche Cancelo (un lateral de verdad ya es casi una cuestión de estado) y Xavi disponga de todos los jugadores.