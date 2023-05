Una Final Four con cierto sabor blaugrana

UN MADRID INESPERADO

La Euroliga arrastrará durante mucho tiempo el bochorno tras la inexplicable decisión, en forma de sanciones, después de los incidentes en el segundo partido de la serie entre Madrid y Partizán. Al final, los blancos, que salieron claramente favorecidos de la reyerta, se han plantado en Kaunas, y se las verán con un Barça que tendrá una oportunidad histórica para resarcirse de la derrota de la temporada pasada en Belgrado.

En estos momentos, los de Saras son un conjunto más completo, y con una dinámica excelente de juego. Tan sólo tendrán la ausencia de Higgins, pero el resto de la plantilla está pletórica, en especial con una mentalidad ganadora espectacular. Por el contrario, el Madrid creo que notará las ausencias de Yabusele y Deck. Sus bajas no fueron determinantes ante el Partizan, los serbios son un equipo de pocos cm, pero sí que pueden pasarle factura ante un conjunto blaugrana con fuerza bajo los aros. Puede que los de Chus Mateo sigan refugiándose en una zona, pero no hay duda de que también el perímetro blaugrana tiene muchos recursos. No hay que olvidar que el Barça, antes de viajar a Kaunas, jugará este viernes ante el Obradoiro, y el domingo en Baskonia, con el liderato en juego. Es bueno que el equipo dispute partidos exigentes y que llegue a la Final Four muy rodado.

UN SORPRENDENTE MÓNACO

En ocasiones, puede que demasiadas, nos movemos por prejuicios. No me esperaba, pese a que los monegascos hicieran una gran liga regular, que fueran capaces de convertirse en el equipo revelación. Pero la pareja James-Loyd es de traca, y a su rebufo hemos disfrutado de un conjunto sólido, serio, disciplinado, que nunca baja los brazos y que sabe a lo que juega. Por tanto, mucho cuidado en darlos como meros convidados de piedra en la Final Four, aunque sean noveles en estos escenarios. De hecho, los otros tres participantes repiten Final, y el Mónaco suple al Efes. No obstante, hay que tener presente que, en semis, se enfrentarán a un Olympiacos que se ha erigido como el conjunto más regular de la Euroliga hasta la fecha. Su demostración de fuerza en cuartos ante el Fenerbahce, con una defensa muy dura, y su concepto de juego colectivo los convierten en un equipo muy temible. Sloukas es el cerebro, Canaan un ejecutor todoterreno, y Vezenkov, viejo conocido del Barça, son el triángulo que lo mueve todo. Es un bloque experimentado en estos retos y con recursos para dar la campanada.