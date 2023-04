Los errores dejan al Barça sin triplete

El fútbol, a veces, es injusto. Y este miércoles lo fue, y mucho, con el Barça. El equipo blaugrana quedó eliminado de la Copa de forma dolorosa por un Madrid que no mereció ganar como lo hizo en el Camp Nou. El conjunto de Xavi venía de lograr la victoria en tres clásicos consecutivos y aspiraba a un cuarto triunfo que le hubiera puesto en bandeja un triplete histórico. Pero dos desconexiones defensivas, al final de la primera parte y al principio de la segunda, fueron suficientes para que los blancos sentenciaran la eliminatoria y dejaran al Barça sin la opción de sumar otro título tras conquistar la Supercopa de España y tener casi asegurada la Liga. Fue una mala noche para los blaugranas. El Barça mereció aniquilar al Madrid en los primeros 45 minutos, perdonó demasiado y después pagó las consecuencias. Un duro revés que, sin embargo, no debe empañar la más que brillante temporada que están llevando a cabo.

La primera parte fue trepidante, frenética, con mucho juego directo que el Barça supo ejecutar a la perfección. Los blaugranas generaron varias acciones claras de gol, pero no estuvieron finos en el remate. El equipo de Xavi puso contra las cuerdas a un Madrid superado por el ímpetu y la velocidad de los culés (espectacular Balde) y mereció irse al descanso con la semifinal sentenciada. Sin embargo, la suerte le fue esquiva. Y en el tiempo de descuento se pasó del posible 1-0 al insospechado 0-1 en cuestión de segundos. Courtois hizo un paradón imposible a disparo de Lewandowski y en el contraataque posterior Vinicius aprovechó la superioridad numérica blanca para marcar e igualar la eliminatoria. Fueron tres cuartos de hora muy intensos, sin tregua, sin pausa, no exentos de tensión y hasta con un posible penalti por manos de Alaba que Martínez Munuera no pitó.

Nada más iniciarse la segunda mitad, un nuevo error defensivo blaugrana permitió que Benzema tuviera un remate cómodo que no desaprovechó para poner el 0-2. Fue un jarro de agua fría que dejó grogui al Barça. Un penalti de Kessie a Vinicius sirvió para que Benzema marcara el 0-3 y hundiera al conjunto de Xavi, que ya fue incapaz de reaccionar. El Madrid se adueñó del partido (Benzema firmó un ‘hat trick’) y ni los cambios del técnico culé sirvieron para modificar la dinámica. La derrota ya era un hecho y el KO en la Copa también. Una pena...