Encrucijada blaugrana

La superioridad con la que el Barça ha ganado la ACB refleja la distancia que existe con el resto de los equipos. También en la Euroliga, los blaugranas están en la élite, y sólo una noche horrible en Kaunas evitó otro posible título. Ahora el futuro se presenta incierto en el Palau.

La marcha de Mirotic -parece que no tiene vuelta atrás- es un órdago que tiene repercusiones. Se comenta que su nómina es elevada, pero creo que su salida también tiene que ver con su flojo rendimiento en los partidos clave en las últimas Final Four. En todo caso, y teniendo en cuenta que hay otros jugadores que acaban contrato, parece claro que la fisonomía del equipo de la próxima campaña será bastante diferente. La sección -directivos y Navarro- supongo que tiene claro que se deberá fichar bien y barato.

La primera decisión será afrontar la continuidad de Jasikevicius. Creo que el lituano es en la actualidad el mejor entrenador europeo. Su capacidad para liderar, trabajar tácticamente con los suyos y ser, además, un técnico con ascendencia en Europa lo convierten en ideal para el Barça. Veremos si hay pacto, por una parte y por la otra. En cuanto a la plantilla, lo primero es recalcar que puede romperse una dinámica de grupo que, tras varias temporadas, se había cimentado y era muy buena. No tiene que ser un drama. Se trata de que se fiche bien, se conozca el mercado y se ajuste un conjunto que aspire a todo. Un presupuesto casi ilimitado ayuda mucho. La gracia radica en ser competitivo con menos dinero, pero con un equipo serio y equilibrado.

RENOVACIÓN EN EL MADRID

Esta vez, creo que sí. He augurado en diferentes ocasiones que el Madrid ha cumplido un ciclo. No obstante, algunos ‘regalos’ blaugranas han propiciado que el lógico relevo de varios de sus jugadores se haya pospuesto. Un 3-0 marca, en especial si alguno de tus hombres clave empieza a fallar. Ahora mismo, la diferencia de nivel entre Barça y Madrid es evidente. Puede que el primer movimiento sea en el banquillo. A pesar del título de la Euroliga, pienso que es complicado que Chus Mateo siga como técnico merengue. Pero estos relevos también deberían tener continuidad en el vestuario. Sin duda, el pilar que aguanta a los blancos es Tavares. Y Yabusele es un buen complemento. A partir de aquí, habrá que estar atentos a qué decisiones se toman en la casa blanca. Cuentan con jugadores de calidad, pero no hay duda de que el núcleo duro que hasta el momento ha aguantado los envites empieza a perder fuerza. Y compaginar la Euroliga con la ACB supone un esfuerzo físico enorme y continuado. Supongo que en breve veremos movimientos. La afición siempre quiere caras nuevas, sobre todo si el gran rival te ha infringido un severo correctivo.