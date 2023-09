¿Cómo diablos pretendía el Barça fichar a Messi?

Como ya conozco de qué va el percal, ya les avanzo que es loable que Joan Laporta y su junta directiva hagan todos esfuerzos habidos y por haber para darle a Xavi Hernández, que es lo mismo que decir al FC Barcelona, la mejor plantilla posible. Incluso a costa de tener que avalar, si bien en este tema hay mucha más música que letra. No puedo afirmar categóricamente que siempre actúen pensando única y exclusivamente en lo mejor para el club porque muchas decisiones se han tomado más por intereses personales (y de algunos satélites) que otra cosa.

Sin embargo, el fin nunca justifica los medios y mucho menos este sainete de final de mercado más propio de la Rúa del Percebe que de un club que debería ser un modelo de gestión, eficacia y excelencia. Soy consciente de que es muy difícil dirigir un trasatlántico como el FC Barcelona, de ahí que más que nunca sea obligatorio que esté en manos de los mejores gestores.

Escribo esta opinión sin saber cómo ha terminado el mercado de fichajes, aunque ello no me impide hacer esta pregunta: visto lo visto, ¿cómo diablos tenía pensado el FC Barcelona fichar a Leo Messi? ¿con qué palancas? ¿con qué ventas?

¿No tenía el FC Barcelona un Plan de Viabilidad definido y aprobado por la LaLiga? Entonces, ¿qué planificación se ha hecho, qué ha pasado por el camino para tener que llegar otra vez arrastrándose a la orilla y con la lengua fuera? No están Piqué, Busquets ni Alba, se ha cerrado Barça TV, se ha despedido a docena de trabajadores, se ha recortado en cosas superfluas (en una economía de guerra siempre pierden los más débiles)… y el Barça sigue sin oxígeno, dependiendo de terceros.

Es absolutamente injustificable lo que ha pasado con las dichosas ‘palancas’. Resulta que Socios.com y Orpheus no pagaron el segundo plazo de Barça Studios y en vez de penalizarles, continúan en el accionariado del ahora llamado ‘Barça Vision’, un activo sacado de la manga donde el club hace negocios con empresas radicadas en Luxemburgo, Islas Caimán, Chipre… y que le costará 5 millones de euros en comisiones. Todo muy normal, ¿no? Para salir del atolladero, el FC Barcelona se puso en manos de un fondo alemán... que tampoco ha pagado a tiempo el segundo plazo. Y claro, todos a correr para no hacer un ridículo espantoso. No, el Barça no puede ir dando esta imagen.

¡Y querían fichar a Leo Messi!