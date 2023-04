Ansu cumple 100 partidos en el Barça sin un futuro claro

El desenlace de la Liga se acerca. Y el momento de hacer balance de la temporada, también. Pero antes de sacar conclusiones hay que ver cómo afronta el Barça los 10 últimos partidos del campeonato. Más allá del título, que hay que poner en valor como no se cansa de repetir Xavi, en esta recta final está en juego la continuidad de varios futbolistas que no han rendido hasta ahora como se esperaba. Uno de ellos es Ansu Fati.

El futuro del canterano lleva tiempo en entredicho. Por parte del club y por parte del entorno del delantero. Parece que el único que tiene claro que debe seguir en el Barça es el propio Ansu, que mantiene su empeño en triunfar vestido de blaugrana. La directiva lo va a poner en el mercado porque necesita dinero y su representante (el todopoderoso Jorge Mendes) ya lo está ofreciendo en la Premier.

CENTENARIO AGRIDULCE

Curiosamente, Ansu disputará hoy su encuentro número 100 con la camiseta del Barça. Será un centenario agridulce. Que el futbolista afrontará con la ilusión de demostrar que merece continuidad pero con la tristeza de que se sabe constantemente cuestionado. Sus números en estos 99 partidos anteriores también ofrecen sensaciones contradictorias.

LOS NÚMEROS DE ANSU

Por una parte tiene mucho mérito alcanzar esta cifra con solo 20 años de edad y habiendo estado casi dos temporadas lesionado (un total de 486 días de baja). En estos 99 encuentros ha marcado, además, 26 goles. Sin embargo solo ha completado 5 encuentros enteros. Que es, precisamente, una de las principales quejas del futbolista: cree que carece de esa confianza absoluta que precisa para recuperar su mejor versión tras su particular calvario con su rodilla.

JUGADORES EXAMINADOS

Ansu es uno de los jugadores que serán examinados con lupa en esta recta final de la Liga, junto con Ferran Torres, Raphinha, Kessie, Eric Garcia, Jordi Alba... Xavi, de todas formas, no hará concesiones de cara al mercado hasta que el título no se haya conquistado matemáticamente. No quiere sorpresas.

Ayer, en la rueda de prensa previa al duelo de esta noche ante el Getafe, lo dejó claro: “No es momento de demasiadas pruebas. Jugarán los que consideremos que nos pueden ayudar más. No miramos la edad ni la categoría de los jugadores”. El técnico es consciente de que la prioridad es certificar el título. Luego ya llegará la hora de hacer listas de altas y bajas. Que, por cierto, serán amplias...