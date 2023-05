¿Y ahora qué hacemos con De Jong?

El Barça se ha pasado los últimos años proyectando un equipo sin Busquets mientras éste sumaba titularidades en el campo. El club imaginaba sustitutos pero el equipo seguía viviendo de Busquets. Un retrato preciso de este Barça, que incluso cuando mira al futuro no logra desprenderse de un pasado añorado. Imaginarse un Barça sin Busquets no es algo nuevo: el club ya trató de intervenir, anticipándose a su adiós, con el fichaje de Frenkie De Jong el año 2019.

Han pasado cuatro años y la fotografía que ha dejado no es exactamente la que imaginamos. La presencia de De Jong no logró que la figura de Busquets perdiera vigencia. Pronto quedó claro que, a pesar del consenso que acompañó su fichaje, De Jong no era un mediocentro posicional y mucho menos un futbolista parecido a Busquets. El neerlandés deslumbró a Europa con su versión del Ajax. Un jugador en constante movimiento, que disfrutaba conduciendo el balón y que necesitaba estar permanentemente relacionado con el juego.

De Jong no tardó en darse cuenta que no podía ser aquí el mismo futbolista. En el Barça jugaba de interior, tenía que soltar rápido el balón y Busquets filtraba todo el juego. Tan distinto era De Jong a Busquets que el verano pasado se instaló el relato de que no encajaba en el estilo Barça y que una salida podía ser beneficioso para todos.

De Jong se negó a irse al United y esta temporada se ha convertido en un jugador imprescindible. La fórmula de los cuatro centrocampistas ha sido un bálsamo para él, porque ha podido jugar de cara -al lado de Busquets- sin renunciar a ser el futbolista que siente. La salida de Busi abre el debate sobre qué papel tiene que tener ahora. Los movimientos del club apuntan a buscar a un futbolista parecido a Busquets para que De Jong pueda seguir siendo De Jong.

Es comprensible, pero el club debería aceptar que lo de ‘el nuevo Busquets’ funciona mejor como eslogan que como realidad. Zubizarreta, el año 2011, ya avisaba de que no había que obsesionarse con clonar jugadores para mantener el estilo. “No siempre tendremos el talento, desde el punto de vista de la construcción del juego que nos da Xavi y habrá algún momento en que le perdamos. No soy partidario de clonar jugadores ni de buscar en el mercado jugadores exactamente iguales a otros que tenemos o hemos tenido. Más bien buscaría jugadores que nos den muchas opciones dentro de nuestro juego”.